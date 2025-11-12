Más Información

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

En la presentación de “Vida”, el nuevo álbum de Carlos Rivera dedicado a quienes ya partieron, su esposa, Cynthia Rodríguez, tomó la palabra para hablar del derecho a un final digno: “Tenemos derecho a la vida… y también a decidir cuándo parar”.

La declaración cobra otro matiz si se considera la fe pública del cantante, quien ha confesado que en su juventud pensó en el seminario y vincula su música a lo espiritual. Así, la conversación sobre sufrimiento, despedida y libertad adquiere textura de confesión en un disco de boleros… y de creencias.

Lee también

Faisy ensaya su Mundial… y su camino sin la Selección Nacional

Faisy, tras años de corre-corre entre radio, televisión y teatro, por fin tiene agenda libre. Y decidió dedicarla a una cosa: el futbol. Sus planes próximos es vivir la experiencia mundialista, en Guadalajara, Monterrey… y sedes en Estados Unidos. Algunos allegados le han pedido no ilusionarse de más por la Selección Mexicana, y es algo que ya asimiló: “Sí, sé que no tenemos buena selección”. Mientras, nos cuenta que desempolva un guion de hace 15 años, que retomará luego del fracaso (o no) del Tri.

Faisy ante el reto de hacer teatro musical gracias a la propuesta de Alejandro Gou de integrarse a esta producción que estrena en enero. Foto Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Faisy ante el reto de hacer teatro musical gracias a la propuesta de Alejandro Gou de integrarse a esta producción que estrena en enero. Foto Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Alejandro Gou coquetea con Broadway… pero con la marca “hecho en México”

Alejandro Gou, uno de los productores más activos del teatro mexicano, estrenó “La reina de Versalles” en México, una puesta que refuerza sus vínculos con Broadway. Conocido por reinterpretar musicales como “Jesucristo Superestrella” y “José, el soñador”, Gou explica que, aunque ha participado como productor asociado en montajes internacionales, levantar una obra en Nueva York es un proceso mucho más complejo, con múltiples filtros de aprobación y revisión. Aun así, su ingreso a la Liga de Broadway, junto a Guillermo Wiechers y Juan Torres, le abre la puerta a futuras colaboraciones fuera del país, mientras consolida su presencia en la escena teatral mexicana.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

El karma existe redes reaccionan al divorcio de Angélica Vale luego de apoyar a Ángela Aguilar. Foto: Foto tomada de Instagram @angelicavaleoriginal / AFP

"El karma existe": redes reaccionan al divorcio de Angélica Vale luego de apoyar a Ángela Aguilar

Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real. Foto: AP

Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real: "Luchará con uñas y dientes"

Tras agredir a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil provoca arresto de director de Miss Universo México en Tailandia; confirman. Foto: Instagram/EFE

Tras agredir a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil provoca arresto de director de Miss Universo México en Tailandia; confirman

Edén Muñoz corona a Yuridia como la verdadera reina del regional mexicano y desata una ola de memes contra Ángela Aguilar Foto: Captura de pantalla / TikTok

Edén Muñoz corona a Yuridia como la verdadera reina del regional mexicano y desata una ola de memes contra Ángela Aguilar

Lauren Sánchez. Foto: AP

Lauren Sánchez comparte el revelador vestido transparente que usó en fiesta de Kris Jenner

[Publicidad]