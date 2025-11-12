En la presentación de “Vida”, el nuevo álbum de Carlos Rivera dedicado a quienes ya partieron, su esposa, Cynthia Rodríguez, tomó la palabra para hablar del derecho a un final digno: “Tenemos derecho a la vida… y también a decidir cuándo parar”.

La declaración cobra otro matiz si se considera la fe pública del cantante, quien ha confesado que en su juventud pensó en el seminario y vincula su música a lo espiritual. Así, la conversación sobre sufrimiento, despedida y libertad adquiere textura de confesión en un disco de boleros… y de creencias.

Lee también Funan a Lola Cortés por llorona e incongruente

Faisy ensaya su Mundial… y su camino sin la Selección Nacional

Faisy, tras años de corre-corre entre radio, televisión y teatro, por fin tiene agenda libre. Y decidió dedicarla a una cosa: el futbol. Sus planes próximos es vivir la experiencia mundialista, en Guadalajara, Monterrey… y sedes en Estados Unidos. Algunos allegados le han pedido no ilusionarse de más por la Selección Mexicana, y es algo que ya asimiló: “Sí, sé que no tenemos buena selección”. Mientras, nos cuenta que desempolva un guion de hace 15 años, que retomará luego del fracaso (o no) del Tri.

Faisy ante el reto de hacer teatro musical gracias a la propuesta de Alejandro Gou de integrarse a esta producción que estrena en enero. Foto Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Alejandro Gou coquetea con Broadway… pero con la marca “hecho en México”

Alejandro Gou, uno de los productores más activos del teatro mexicano, estrenó “La reina de Versalles” en México, una puesta que refuerza sus vínculos con Broadway. Conocido por reinterpretar musicales como “Jesucristo Superestrella” y “José, el soñador”, Gou explica que, aunque ha participado como productor asociado en montajes internacionales, levantar una obra en Nueva York es un proceso mucho más complejo, con múltiples filtros de aprobación y revisión. Aun así, su ingreso a la Liga de Broadway, junto a Guillermo Wiechers y Juan Torres, le abre la puerta a futuras colaboraciones fuera del país, mientras consolida su presencia en la escena teatral mexicana.

Lee también Dejan sin ahorros a “La Pelangocha”