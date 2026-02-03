El caso de Timothy Busfield por presunto abuso sexual sumó ahora un nuevo elemento: las declaraciones de Eliza Roberts, cuñada de Julia Roberts, en las que se retomó una denuncia previa en contra del actor.

A mediados de enero, se emitió una orden de arresto contra Busfield luego de que dos niños, de siete años, lo acusaran por abuso infantil y contacto sexual delictivo. Aunque el histrión fue liberado de prisión, está a la espera de su juicio.

Ahora, Roberts fue cuestionada por la prensa estadounidense respecto al caso y pidió, tanto a las autoridades como al público, no desacreditar los señalamientos.

De acuerdo con información publicada por "The New York Post", Roberts afirmó que una persona que tiene este tipo de conductas no debería tener la libertad de seguir haciéndolo durante décadas, incluso, dijo que Busfield podría enfrentar una compulsión que necesita ser atendida por un profesional.

Las declaraciones de Eliza Roberts revivieron un antecedente de hace más de 30 años. Y es que, en 1994, presentó una declaración luego de que una joven de 17 años acusara a Busfield de acoso sexual. Según el Daily Mail, Roberts calificó al actor como un “pervertido” y señaló que intentó convencerla de tener relaciones sexuales, además de quejarse de su entonces esposa.

Por su parte, el actor y director ha negado las acusaciones y sostiene que el caso se originó como una represalia por parte de los padres de los niños, luego de que estos fueran despedidos de la serie "The cleaning lady".

