Culpan a Arath de la Torre de afectar a “Cándido Pérez”

Pedro Ortiz de Pinedo no considera que la nueva versión de “Cándido Pérez” haya fracasado. Actualmente, dice, el proyecto está en pausa, pero asegura que tuvo “muy buenos números” cuando se retransmitió en la barra de comedia de +noche. Lo que sí, cree que entró en una coyuntura extraña, pues el estreno coincidió con la crítica al desafortunado comercial sobre los voladores de Papantla que hizo Arath de la Torre, esas críticas hacia el comediante, protagonista de la serie, afectaron el show. “Estaba tirando los mismos números de franquicias como 40 y 20, nunca desentonó y eso nos deja tranquilos”, aseguró.

Esto piensa Daniela Luján sobre los memes de la ruptura de Belinda y Nodal

Sí, ha sido inevitable que cuando hay una polémica en torno al tema Belinda, la gente recuerde a Daniela Luján y cómo salió al quite cuando la cantante de “Sapito” abandonó la novela infantil “Cómplices al rescate”. Ahora que Belinda rompió con Nodal, no faltaron los memes sobre que Nodal se tatuaría a Daniela Luján o que Daniela Luján entraría en su lugar. “Creo que seguirán por siempre, a veces es complicado superar la secundaria”, dice soltando un gesto de resignación, como diciendo: “¿Qué le hacemos?”.



Foto: Berenice Fregoso/ Archivo, El Universal

Ariadne Díaz no cometerá el error de sus padres: su hijo no será actor

Ariadne Díaz reconoce que Diego, su hijo pequeño, tiene un talento natural delante de las cámaras, pero eso no significa que ya quiera encaminarlo hacia el mundo de la actuación, de hecho cuando se le pregunta la actriz si lo ve en un proyecto actoral deja ver que no, que no tiene muchas ganas de que su hijo ande esos caminos, así que no cometerá el error de sus padres de apoyarlo en esta disciplina. La única posibilidad es sí él lo quiere, pero en su mayoría de edad; antes, no.



Foto: Luis Cortés, Archivo, El Universal