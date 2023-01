Cuestionan a Humberto Zurita acerca de Luis Miguel, el ex de Stephanie Salas, y así reaccionó

Ahora que Humberto Zurita y Stephanie Salas están en una relación, la prensa ya le preguntó al actor qué opina acerca de Luis Miguel, pese a que ya han pasado más de 34 años desde que estuvieron juntos, sin embargo, la nueva pareja de la hija de Sylvia Pasquel lo tomó con muy buen humor y hasta dijo que “El sol” le cae muy bien.

Fue a mitades de octubre del año pasado cuando los rumores que sugerían que Humberto Zurita y Stephanie Salas estaban juntos cobraron fuerza, pero, en ese momento, la pareja decidió mantenerse discreta y no hablar del vínculo que ya los unía, no fue sino hasta semanas más tarde que reconocieron su amor públicamente, tras tres años de la partida de Christian Bach, la esposa del actor.

A partir de ahí, Humberto y Stephanie fueron muy discretos en tanto muestras de afecto, pero mientras la relación entre los dos proseguía, poco a poco, abrieron las puertas de su corazón para compartir con el público el vínculo que estaban formando juntos, pues a inicios de diciembre compartieron su primera juntos.

Lee también: Yalitza Aparicio: los 3 trajes de baño con los que demuestra por qué es la actriz del momento

Y aunque durante Navidad y Año Nuevo, la pareja la pasó con sus respectivos hijos, los dedicatorias y mensajes de amor no se hicieron esperar, pues fue ahí cuando nos enteramos de que, a diferencia de lo que se creyó en un principio, llevan una relación muy afectuosa, pues la cantante se refirió a Humberto como su “rey”, “amor” y “bebé”, mientras que él la llamó “mi reina” y “chiquita”.

En la actualidad, la pareja no sólo comparte el día a día, sino que emprenderá un nuevo proyecto juntos, ya que ambos forman parte del elenco de “Papito querido”, obra dirigida por Zurita, en la cual, comparten créditos con Aylin Mújica, Ivonne Zurita y Luis Gatica, situación que ha llamado la atención porque su noviazgo ha sido muy bien recibido por el público.

De hecho, ambos fueron captados en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el que fueron captados por separado, pues iban a arribar en un vuelo con destino a Chihuahua donde se presentaran, pues la puesta en escena está de gira.

Fue en ese momento cuando “Ventaneado” le preguntó al actor cuál era su opinión de Luis Miguel, una de las exparejas de Stephanie y con quien tuvo a su primogénita, Michelle Salas, a lo que Zurita reaccionó con humor, cuestionándolo al medio acerca de la razón que lo motivaba a preguntarle por el cantante, pues han pasado muchos años desde que él y Salas no están juntos.

“Ay… Luis Miguel, ¿Hace cuántos años que anduvo con Luis Miguel?”, dijo sonriente.

Humberto, además, habló de otras relaciones de su pareja actual, las cuales han sido mucho más trascendentales, pues recordó al padre de Camila, Pablo Valero, con el que sostuvo una relación de más ocho años, sin embargo, no tomó a pecho las preguntas del medio y en cambio se mostró muy accesible, pues reconoció que conocía la razón por la que le preguntaba por Luismi: “Es porque es él que les interesa”, precisó.

Lee también: Chumel Torres responde a demanda de Gloria Trevi: "Dios hará el resto"

Pero las preguntas en torno al interprete de “Cuando calienta el sol” no quedaron ahí, pues cuando se le cuestionó acerca de cómo le caía, el actor fue muy sincero y directo, asegurando que pese a que lo conocía poco, reconocía que era un gran cantante y un gran talento de la música de nuestro país.

“Yo a Luis Miguel no lo conozco personalmente, lo he visto dos veces en mi vida, pero me cae muy bien, super, es el ídolo de México, de las mejores voces”, destacó.

Finalmente, declaró que no tenía que acordarse de Christian Bach, como se le preguntó, porque, en realidad, está con él todo el tiempo. Y reconoció que tanto él como Salas sabían que su relación sería muy mediática, debido al matrimonio tan largo que sostuvo con la madre de sus hijos, y por la familia de la que viene Stephanie, motivo que los orilló a mantener su amor en un bajo perfil.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

melc