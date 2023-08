¿Cuántas más 2023?, estas son algunas de las parejas que han roto en lo que va del año

Reza un dicho popular que "afortunado en el juego y desafortunado en el amor" y este 2023 podría ser la prueba perfecta de ello, pues a pesar de las industrias de la música, el cine y la televisión han repuntado tras la pandemia, los famosos que pertenecen a ellas han sufrido por males de amor.

En lo que va de este año hemos podido ver a varias parejas terminar con romances que parecían sacados de los cuentos de hadas y que nos han hecho cuestionarnos si el amor en verdad existe.

Una de las más recientes y que más ha dolido a los fans es la de Rosalía y Rauw Alejandro, ambos cantantes que se encuentran en los cuernos de la luna, profesionalmente hablando, pero que pusieron fin a su historia a tan solo cuatro meses de haberse comprometido. Sobre el truene hay todo tipo de versiones, pero ninguna confirmada, pues mientras algunos señalan que el puertorriqueño le habría sido infiel a la española, otros aseguran que fue ella quien se vio obligada a dejarlo, ya que su familia y su equipo de trabajo lo veían muy por debajo de ella.

La pareja se separó a cuatro meses de haberse comprometido. Foto: Instagram

Lee también Demuestran en redes que los dibujos de Mar de Regil, aparte de caros son plagiados

Pero ellos no han sido los único, la lista es muy larga y aquí te dejamos solo algunas de las celebridades que ya no tendrán un final feliz, por lo menos no juntos:

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Después de que Argentina se coronó como campeón en el Mundial de Futbol, muchos de los fans de De Paul agradecieron a la cantante por servir de inspiración para el jugador y por supuesto, ella se dijo sumamente orgullosa de su novio. Desde entonces la pareja decidió abrir su relación a los medios y cuando todo parecía ir viento en popa, de repente sorprendieron al anunciar su ruptura mediante un mensaje por Twitter.

"Decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto", escribió la intérprete de "Cupido".





La cantante y el futbolista compartieron su ruptura en Twitter. Foto: Captura de pantalla





Ricky Martin y Jwan Yosef. Consideradas como una de las parejas más estables del medio, el matrimonio que conformaban el artista plástico y el intérprete de "La vida loca" dieron a conocer su separación y divorcio el pasado 6 julio. La noticia fue revelada por un comunicado que Martin publicó en sus redes y en el que detalló que todo había sido de común acuerdo y que seguirían manteniendo una relación cercana por el bien de sus dos hijos.









Kylie Jenner y Travis Scott. Fue a principios de año cuando la revista People informó sobre la ruptura entre la menor de las Kardashian y el rapero, esto tras varios años juntos y dos hijos en común. De acuerdo con la publicación, las diferencias entre ambos terminaron con su gran amor y es que, mientras ella estaba enfocada en su negocio y su familia, él se inclinaba por las fiestas: "tienen enfoques diferentes, siempre los han tenido", aseguró una fuente cercana a la expareja.





Después de dos hijos y varios años de relación, la pareja no pudo sobrevivir a sus diferencias. Foto: Instagram





Sofía Vergara y Joe Manganiello. Uno de los matrimonios más bellos de Hollywood también puso punto final al juramento de amarse por y para siempre. La actriz de "Modern Family" y el actor terminaron con su matrimonio de poco más de siete años, tras varios rumores de una separación. Se ha llegado a decir que la presión por los hijos, la falta de pasión y hasta problemas de adicciones habrían acabado con la relación, pero ninguno de los dos ha salido a confirmar ni desmentir nada.





Sofía Vergara y Joe Manganiello terminaron su matrimonio de siete años. Foto: Instagram





Andrea Legarreta y Erik Rubín. La farándula nacional también ha tenido escandalosas separaciones, una de ellas es la de la conductora de "Hoy" y el exTimbiriche. Después de 22 años juntos, toda una vida y dos hijas en común, Andrea y Erik revelaron que habían decidido separarse pues pasaban por una fuerte crisis como pareja. Hasta el momento no se ha hablado de divorcio, pero ya no viven juntos.





Andrea Legarreta y Erik Rubín se casaron en 2002 y en febrero pasado anunciaron que se separaban. Foto: Instagram





Galilea Montijo y Fernando Reina. A la presentadora y el político la pandemia les cobró factura. En marzo de este año, Galilea dio a conocer a nivel nacional el fin de su matrimonio de 10 años y aseguró que los principales motivos fueron todas las diferencias que tuvo con su ahora exesposo durante la emergencia sanitaria por el Covid. La tapatía también reveló que el proceso de divorcio fue de común acuerdo y que ambos quedaron en muy buenos términos.





Fernando Reina y Galilea Montijo no pudieron superar los conflictos que les generó la pandemia. Fuente: Instagram





Eduin Caz y Daisy Anahy. Una de las rupturas más escandalosas ha sido, sin lugar a dudas, la de Caz y la madre de sus tres hijos. Y es que el cantante dio la noticia de una manera bastante peculiar: delante de la prensa internacional y durante una premiación, llamó a Anahy su "exesposa" lo que de inmediato ocasionó todo tipo de especulaciones. El fin de la relación se confirmó días más tarde,cuando él mismo reveló que ya no vivía con su familia pero que estaba haciendo de todo para poder recuperarla.

Por si fuera poco, Caz admitió que fue ella quien decidió separarse después de que una conversación se filtró a las redes y en la que el líder de Grupo Firme intercambiaba mensajes y fotos subidas de tono con una misteriosa mujer.





Se conocieron cuando ambos eran muy jóvenes, pero una infidelidad puso fin a su historia de amor Foto: Instagram





Lee también Jay de la Cueva hace pública su salida de Moderatto: "no ha sido una decisión sencilla"