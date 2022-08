¿Cuándo sucede “El señor de los anillos: los anillos de poder”?

En materia de entretenimiento para los últimos meses del año las plataformas de streaming han dejado algunos de sus títulos más fuertes. Este domingo pudimos ver, por HBO Max, la llegada de “La casa del dragón” y en un par de semanas otra historia épica llegará a la competencia.



“El señor de los anillos: los anillos del poder”, basada en la obra del escritor británico J. R. R. Tolkien, se estrenará en Prime Video el viernes 2 de septiembre y, de acuerdo con la descripción oficial, veremos por primera vez en la pantalla "la legendaria historia de la Segunda Edad de la Tierra Media".



¿Pero qué significa esto? Aquí explicamos un poco de la premisa de la serie:



Si eres nuevo dentro de la obra de Tolkien, el concepto de "Tierra Media" hace referencia al continente imaginario en el que se desarrollan sus historias y en donde viven diferentes razas como los Ainur (seres angélicos), los Istari o Sabios (también llamados magos, como Gandalf), lo elfos (el más famoso en las adaptaciones cinematográficas es Legolas), la raza humana, los enanos, los hobbits (como Frodo y Bilbo), ents (pastores de árboles, como árboles gigantes que hablan), y también criaturas malvadas como orcos y los trolls, entre otros.

Las obras de Tolkien más conocidas popularmente son "El hobbit" y "El señor de los anillos" -novelas que han sido adaptadas al cine en dos trilogías-, que se desarrollan principalmente a finales de la Tercera Edad del Sol (la historia de la Tierra Media de Tokien se divide en tres períodos: Edades de las Lámparas, Edades de los Árboles y Edades del Sol).



En el caso de "El señor de los anillos", se explica que el final de la tercera edad y principio de la cuarta sucede cuando, tras destruir el anillo y derrotar a Sauron, Frodo y Bilbo Bolsón se embarcan rumbo a las Tierras Imperecederas, junto con los Guardianes de los Tres Anillos Élficos; es entonces que inicia la era del dominio de los hombres.



Dicho esto, recordemos que la nueva serie de Prime Video se ubicará miles de años antes de los acontecimientos de "El hobbit" y "El señor de los anillos", según la descripción de la plataforma: “mostrando por primera vez las heroicas leyendas de la legendaria Segunda edad de la historia de la Tierra Media” en "un momento de relativa paz, siguiendo a un elenco de personajes, tanto familiares como nuevos, mientras se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media".



Es entonces que el periodo del que habla la serie se ubica descrito principalmente dentro de “El Silmarillion”, compilación de obras que editó y publicó uno de los hijos de Tolkien. El último capítulo de esta obra es “De los anillos de poder y la tercera edad”, que a su vez sirve como antesala de los ya mencionados “El hobbit” y “El señor de los anillos”.



De acuerdo con la información que se sabe, Amazon compró los derechos de “El señor de los anillos” (“La comunidad del anillo”, “Las dos torres” y “El retorno del rey”), los apéndices y “El hobbit”, pero no poseé los derechos de “El Silmarillion”, “Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media” ni “La historia de la tierra media”, así lo explicó uno de los showrunners, J. D. Payne a Vanity Fair en febrero de este año.



Esto ha dejado algunas dudas entre los fans de la obra de Tolkien al preguntarse cómo podrán contar este relato sin acceso a algunos de los materiales más importantes. Sobre ello el showrunner Patrick McKay ha señalado también a Vanity Fair que:



“Hay una versión de todo lo que necesitamos para la Segunda Edad en los libros de los que tenemos derechos. Mientras estemos pintando dentro de esas líneas y no contradigamos de manera notoria algo para lo que no tenemos los derechos, hay mucho margen de maniobra y espacio para dramatizar y contar algunas de las mejores historias que Tolkien haya inventado”.



Según la descripción oficial de la plataforma la serie de ocho episodios “llevará a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes, los reinos alcanzaron la gloria y cayeron en ruinas, los héroes inverosímiles fueron puestos a prueba, la esperanza pendía del más fino de los hilos, y uno de los villanos más grandes que alguna vez fluyó de la pluma de Tolkien amenazó con cubrir todo el mundo en la oscuridad”.



Entonces, tomando como base la cronología de la Tierra Media, en “El señor de los anillos: los anillos de poder” veríamos los años anteriores así como el momento en el que Sauron (conocido como el señor oscuro) logra que los herreros élficos creen los anillos de poder y forja el anillo único en el Monte del destino para controlar la voluntad de los otros.



