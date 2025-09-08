Podría decirse que Eduardo López Negrete y Justino Compeán son dos antihéroes de carne y hueso. Dos jóvenes que sin saber nada de música, y con las autoridades encima, pretendieron hacer una carrera de autos que terminó siendo el mítico concierto de Avándaro, en 1971.

La historia se verá a partir del próximo jueves con el lanzamiento en cines de Autos, mota y rocanrol, una docuficción que coincide con el 54 aniversario del recital que reunió entre 200 mil y 300 mil asistentes, cuando se esperaban máximos 10 veces menos, es decir, 25 mil.

“Fueron dos weyes a los que todo se les salió de control”, reflexiona Emiliano Zurita, quien se ha metido en la piel de Compeán.

“Eran dos amigos que querían emprender y de lo que querían inicialmente se volvió un festival grande, puso al rock mexicano arriba, pero a partir de ahí se cancelaron los eventos masivos por casi dos décadas”, añade el histrión.

El reporte oficial de Avándaro, realizado tan sólo tres meses después del llamado halconazo, en el que se reprimió una marcha en el Casco de Santo Tomás, marca que hubo varios borrachos e intoxicados, una amenaza de aborto y muchos piquetes de mosquitos.

“En la película, mientras contamos la historia desde la comedia, lo caótico y frenético que fue, se recuerda que está en el 71, estaba fresco lo de los halcones y que estos jóvenes hayan tenido las agallas para hacer lo que hicieron, vale mucho. Es divertida, pero es ver cómo todos intentan que no lo hagan, a los dos les está cayendo el mundo encima, pero lo hacen”, comenta Speitzer, intérprete de López Negrete.

La cinta se cuenta desde la óptica de un equipo que está realizando un documental siguiendo a Compeán y López Negrete.

Autos, mota y roncanrol, película que se estrena este jueves 11, es dirigida por José Manuel Cravioto.

También actúan Ianis Guerrero, Ruy Senderos, Juan Pablo de Santiago, Luis Curiel, Enrique Arrizon, Alex Fernández y Fran Hevia.

La producción corrió a cargo de Pirexia Films.