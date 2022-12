Cuál era el horrible apodo que tenía JLo en su juventud

Actualmente muchas personas coincidirán en que Jennifer López es una de las personas más talentosas y exitosas del mundo del espectáculo. Canciones como “On the floor”, “Una noche más” o “Ain’t Your Mamma” le han permitido gozar de fama a nivel mundial.

Sin embargo Jennifer López siempre revela que no fue fácil para ella ingresar en el mundo del espectáculo. La esposa de Ben Affleck no viene de una familia de artistas, creció en el Bronx de Nueva York y muchas veces no tenía dinero para adquirir zapatos o zapatillas de baile.

Además Jennifer López ha confirmado en varias entrevistas que cuando era niña (y también durante su juventud) sufrió bullying. Esto se agravó cuando ella tenía 18 años y realizaba mucho deporte. López practicaba atletismo, sóftbol y gimnasia, lugares donde algunos le pusieron el humillante apodo de “la guitarra vieja”, debido a su aspecto físico de cuerpo curvilíneo.

Actualmente las curvas de Jennifer López la representan a nivel mundial, y muchas mujeres aseguran que les encantaría tener su cuerpo, pero para ella aquellos años y las burlas sobre su cuerpo le provocaron recuerdos horribles.

Por suerte Jennifer López no dejó que un apodo o el bullying la superaran, y decidió avanzar, demostrar que tenía talento y perseguir sus sueños para convertirse en artista. Incluso un par de años después López consiguió el papel que le cambió su vida: interpretar a la cantante Selena Quintanilla en la película “Selena”.



Los productores de “Selena” aseguraron que no solo eligieron a Jennifer López por su talento, sino que también lo hicieron por su parecido físico al de la fallecida cantante. Tanto Selena como Jennifer López comparten el cuerpo curvilíneo y las caderas anchas. Rasgos que otras actrices que audicionaron para el no los tenían. Gracias a este trabajo, Jennifer López consiguió su primera nominación para los Globos de Oro, y su carrera despegó.