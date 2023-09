Cristian Castro desata burlas por su acento argentino al hablar de Luis Miguel

Vaya decepción que se llevó Cristian Castro cuando estuvo en primera fila durante un concierto de Luis Miguel en Argentina, el intérprete de "La chica del bikini azul" no lo reconoció, y si lo hizo no se dignó a saludarlo, ni un guiño le hizo a pesar de que el hijo de Verónica castro se sabía todas las canciones del llamado "Sol de México".

La historia de amistad y enemistad entre Cristian Castro y Luis Miguel tiene sus años, Luismi se relacionó con la modelo Daisy Fuentes en la época en que ella tenía una relación con Cristian, así lo contó en su momento el propio hijo del "Loco" Valdés, quien por cierto desató las burlas en redes por su acento argentino usado en una reciente entrevista en la que lo cuestionan por Luis Miguel, quien a su vez ha dado mucho de qué hablar, no sólo por su regreso a los escenarios, sino por las declaraciones de su ex Aracely Arámbula, quien confirmó una vez más que no frecuente a sus hijos ni tampoco los mantiene.

Se burlan de Cristian Castro por su acento argentino

Cristian Castro volvió a hablar de su desconcierto porque Luis Miguel no lo saludó durante el concierto al que asistió en primera fila, en entrevista con el programa "Noche al Dente" , muy a su peculiar estilo lleno de bromas, Castro compartió algunos momentos que vivió con Luismi cuando ambos eran unos niños, aunque lo que realmente llamó la atención de los cibernautas fue el acento argentino que usó Cristian mientras charlaba.

"Cristian es mi artista favorito más que el pesado de luis Miguel. Pero que no hable argentino". "¿Y ahora es argentino?". "Te doy toda la razón Cristian, no es posible que se olvide de los conocidos, quiero pensar que no te vio, porque tú también eres un buen cantante, cantas hermoso". "Cuando a Cristian le hacen preguntas incómodas o fuera de lugar siempre contesta así, de modo gracioso o burlesco", se lee entre las opiniones de los cibernautas.





