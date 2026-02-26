El actor Crispin Glover, protagonista de “Volver al futuro”, enfrenta una demanda interpuesta por una mujer que lo acusa de haberla convencido de dejar Europa con promesas de una nueva vida y oportunidades en Hollywood, para después, según su versión, ejercer conductas de control y violencia en su contra.

De acuerdo con la querella, obtenida por TMZ, la mujer asegura que conoció al actor en 2015 a través de redes sociales. Afirma que durante años él le envió mensajes insistentes hasta lograr que viajara a Los Ángeles. También sostiene que, cuando se vieron en persona en 2023 en Dresde, Alemania, él le hizo insinuaciones incómodas y le mostró objetos de temática nazi que formaban parte de su colección.

En la demanda, la mujer —una modelo originaria del Reino Unido— señala que Glover la persuadió para mudarse a su casa en Silver Lake a inicios de 2024 con la promesa de empleo como su asistente. Según su relato, él la convenció de dejar su departamento en Europa y vender sus pertenencias, pero al llegar a California descubrió que esperaba que fuera su pareja y trabajara sin remuneración.

La denunciante afirma que, ya instalada en Los Ángeles y sin red de apoyo, dependía completamente del actor, quien presuntamente vigilaba sus movimientos y trataba de controlar con quién se relacionaba.

Relata que el 2 de marzo de 2024 le avisó que saldría a una mezquita y que él le advirtió que, si lo hacía, no podría volver a entrar. Al regresar —dice— encontró la casa cerrada y se le pidió que buscara otro lugar para vivir, pese a que todas sus pertenencias y sus gatos permanecían dentro.

Según su testimonio, cuando intentó recuperar a sus mascotas, Glover la habría agredido físicamente, sujetándola del cuello y provocándole lesiones visibles. También lo acusa de presentar un reporte policial falso en su contra, señalándola como intrusa.

Fuentes policiales citadas por TMZ confirmaron que agentes acudieron ese día a la vivienda en Silver Lake tras un reporte de agresión, aunque no hubo arrestos en ese momento. De acuerdo con dichas fuentes, Glover denunció haber sido atacado por un hombre y una mujer.

La mujer sostiene además que el actor solicitó posteriormente una orden de restricción contra ella y que todo el proceso afectó gravemente su reputación y carrera. Afirma que continúa sin hogar y emocionalmente afectada por lo ocurrido. Por ello, exige una indemnización por daños y perjuicios. Está representada por el abogado Dev Das, del despacho Geragos & Geragos.

La postura de Crispin Glover

A través de un portavoz, Crispin Glover rechazó categóricamente las acusaciones.

“El señor Glover niega estas acusaciones infundadas con la mayor firmeza posible”, señaló su representante, quien aseguró que el 2 de marzo de 2024 el actor fue víctima de una agresión no provocada en su residencia de Los Ángeles.

Según esta versión, Glover llamó al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), cuyos agentes acudieron al lugar, investigaron y arrestaron a la mujer identificada como Jane Doe. El representante añadió que estos hechos constan en registros policiales y en la orden de alejamiento que el actor promovió entonces.

La declaración concluye que Glover se defenderá “enérgicamente” y confía en que el proceso judicial demostrará que la demanda carece de fundamento.

