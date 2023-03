Creed III manda al macho a la lona

En los años 80, cuando las películas de Rocky alcanzaron su mayor fama, la idea de subir al ring y buscar un título de boxeo que demostraba fuerza y la capacidad era quizá la única razón por la que muchos peleadores arriesgaban su vida. Así le sucedió al personaje de Apollo Creed (Carl Weathers), rival de Rocky, quien perdió la vida en el intento.

Adonis Creed, el hijo de aquel campeón, aunque eligió seguir el mismo camino y entrar en el boxeo, entrenado por Rocky, representa a una nueva generación de boxeadores, quienes se han adaptado a un nuevo concepto de masculinidad que no busca evaluar la hombría.

“La idea de lo que significa ser un hombre y ser macho y no hablar de tus sentimientos es muy antigua”, señala Michael B. Jordan en entrevista.

Jordan ha tomado las riendas de la historia en la parte tres de Creed, donde debuta como director, además de ser protagonista.

El spin off de Rocky cuenta la historia de Adonis, hijo del excampeón de peso completo, preso en un reformatorio hasta que la viuda de Creed lo adopta.

Para esta tercera entrega Adonis se ha convertido también en un campeón, pero su oscuro pasado acecha con el regreso de Damian (Jonathan Majors), un amigo de la infancia.

“Quería mostrar un personaje que lucha por hablar sobre sus emociones y cómo tuvo que enfrentar su pasado para poder hablar. Dejar claro que está bien, no te hace débil, no te hace suave hablar de tus sentimientos, no te hace menos hombre. Pensé que era algo muy poderoso y muy relevante para hoy”, señala.

La cinta que se estrena mañana en cines cuenta con la participación de Sylvester Stallone como productor, aunque es la primera vez que su personaje de Rocky no aparece en la trama.

“Lo importante es llevar el mensaje de mirar dentro de ti mismo y enfrentar tu pasado y tus demonios internos para poder avanzar. A veces es difícil hablar de ello, a veces es más fácil avanzar sin hablar de ellos”.

Con esencia mexicana

Como parte de un homenaje al boxeo mexicano, Michael B. Jordan decidió incluir en Creed III a un personaje con el apellido Chávez, haciendo referencia al campeón azteca Julio César Chávez, ídolo que además estuvo presente en la premier de la película en este país.

Pero la aparición más significativa es la de Saúl El Canelo Álvarez, el actual campeón mundial de la AMBA.

Jordan acepta que Saúl es su boxeador mexicano favorito.

Durante el rodaje, El Canelo se preparaba para una de las peleas más llamativas de la temporada 2022, contra Dmitry Bivol, pero pausó su entrenamiento para filmar su participación en esta cinta, algo que Jordan valora y considera un logro.