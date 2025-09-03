Quien sorprendió con nueva figura es Jorge “Coque” Muñiz, que confesó haber bajado 16 kilos en apenas dos meses, gracias a una dieta médica “muy precisa”, rutinas en la caminadora, tenis y vitaminas que le “recomendó su amigo Mijares”. El cantante lo contó con humor: “No estás gordo, estás muy cerca… ya la talla, la ropa, abrocharse las agujetas. Muchas cosas que crees que son normales hasta que te dicen que tienes cuerpo de jícama”. Aunque su meta es llegar a los 82 o 83 kilos, ya hay quienes lo ven demasiado delgado. Él responde con ironía: “No hay chile que les embone: si estás gordo, estás mal; si estás flaco, también”.

El fin de semana, Facundo volvió a cruzar la línea en "La Casa de los Famosos México". Primero, junto con Shiky y Dalilah, abrió la puerta de la regadera mientras Elaine Haro se bañaba; luego, en complicidad con Clement, despertó a Guana solo para ponerle los glúteos del español en la cara. El actor apenas atinó a decir: “Ay, ya es de noche”. Este tipo de “bromas” lo encumbró en la TV de inicios de los 2000, pero también fue la causa de que "Incógnito" saliera del aire, según él mismo reconoció. Lo peor: en pleno 2025 esas travesuras ya no son vistas como disruptivas, sino como acoso, lo que tiene atenta a la producción.

Facundo causó polémica por una "broma" hacia una de sus compañeras. Foto: @LaCasaFamososMx (X)

¡Nodal, despierta! Le piden alejarse de los Aguilar

Christian Nodal no termina un pleito cuando ya está en otro. Tras los dimes y diretes con Emiliano Aguilar y las revelaciones de Cazzu, las redes se le fueron encima con advertencias: “Nomás no entiendes que te debes de alejar de esa familia antes de que sea demasiado tarde”, le escribieron. Otros fueron más mordaces: “El más funado del mundo dando lecciones de vida” o “Andas metido en todo, menos en tu paternidad”. La ola de apoyo se volcó hacia Emiliano Aguilar, con frases como “Todos somos Emiliano Aguilar”, y hasta surgió el hashtag #NodalFirmaElPermisoParaInti. Aunque el cantante ya parece inmune al escándalo.

Christian Nodal vuelve a estar en medio de la polémica. Foto: Instagram

