Más Información

100 nuevos "Semilleros Creativos", labores de reconstrucción por sismos finalizada y "México Canta", cómo destacados del Primer Informe

100 nuevos "Semilleros Creativos", labores de reconstrucción por sismos finalizada y "México Canta", cómo destacados del Primer Informe

El laberinto de los extraviados

El laberinto de los extraviados

Recital de Ramón Vargas, en el Festival Cultura UNAM

Recital de Ramón Vargas, en el Festival Cultura UNAM

“La aventura humana puede llegar a naufragar”: Amin Maalouf

“La aventura humana puede llegar a naufragar”: Amin Maalouf

Amin Maalouf obtiene el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; su obra desafía el nacionalismo y la cerrazón religiosa

Amin Maalouf obtiene el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; su obra desafía el nacionalismo y la cerrazón religiosa

Claudia Sheinbaum dedica 2 minutos con 45 segundos a cultura y ciencia en primer informe

Claudia Sheinbaum dedica 2 minutos con 45 segundos a cultura y ciencia en primer informe

Quien sorprendió con nueva figura es Jorge “Coque” Muñiz, que confesó haber bajado 16 kilos en apenas dos meses, gracias a una dieta médica “muy precisa”, rutinas en la caminadora, tenis y vitaminas que le “recomendó su amigo Mijares”. El cantante lo contó con humor: “No estás gordo, estás muy cerca… ya la talla, la ropa, abrocharse las agujetas. Muchas cosas que crees que son normales hasta que te dicen que tienes cuerpo de jícama”. Aunque su meta es llegar a los 82 o 83 kilos, ya hay quienes lo ven demasiado delgado. Él responde con ironía: “No hay chile que les embone: si estás gordo, estás mal; si estás flaco, también”.

Lee también

Facundo revive lo peor de “Incógnito” y ya incomoda en “La Casa de los Famosos”

El fin de semana, Facundo volvió a cruzar la línea en "La Casa de los Famosos México". Primero, junto con Shiky y Dalilah, abrió la puerta de la regadera mientras Elaine Haro se bañaba; luego, en complicidad con Clement, despertó a Guana solo para ponerle los glúteos del español en la cara. El actor apenas atinó a decir: “Ay, ya es de noche”. Este tipo de “bromas” lo encumbró en la TV de inicios de los 2000, pero también fue la causa de que "Incógnito" saliera del aire, según él mismo reconoció. Lo peor: en pleno 2025 esas travesuras ya no son vistas como disruptivas, sino como acoso, lo que tiene atenta a la producción.

Facundo causó polémica por una "broma" hacia una de sus compañeras. Foto: @LaCasaFamososMx (X)
Facundo causó polémica por una "broma" hacia una de sus compañeras. Foto: @LaCasaFamososMx (X)

¡Nodal, despierta! Le piden alejarse de los Aguilar

Christian Nodal no termina un pleito cuando ya está en otro. Tras los dimes y diretes con Emiliano Aguilar y las revelaciones de Cazzu, las redes se le fueron encima con advertencias: “Nomás no entiendes que te debes de alejar de esa familia antes de que sea demasiado tarde”, le escribieron. Otros fueron más mordaces: “El más funado del mundo dando lecciones de vida” o “Andas metido en todo, menos en tu paternidad”. La ola de apoyo se volcó hacia Emiliano Aguilar, con frases como “Todos somos Emiliano Aguilar”, y hasta surgió el hashtag #NodalFirmaElPermisoParaInti. Aunque el cantante ya parece inmune al escándalo.

Christian Nodal vuelve a estar en medio de la polémica. Foto: Instagram
Christian Nodal vuelve a estar en medio de la polémica. Foto: Instagram

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Revelan qué miembro de la familia real ‘corrió’ a Meghan y Harry antes de que renunciaran a la realeza. Foto: AP

Revelan qué miembro de la familia real ‘corrió’ a Meghan y Harry antes de que renunciaran a la realeza

Cazzu revela batalla legal por custodia de Inti; abogado de Nodal le advierte: “Tenemos el control sobre vos y tu hija”. Foto: Instagram/AFP

Cazzu revela batalla legal por custodia de Inti; abogado de Nodal le advierte: “Tenemos el control sobre vos y tu hija”

Kevin Costner (70 años) sale con exesposa de multimillonario, ¿quién es Kelly Noonan, (46)?. Foto: Kelly Noonan IG / AP

Kevin Costner (70 años) sale con exesposa de multimillonario, ¿quién es Kelly Noonan, (46 años)?

Kim Kardashian rompe el internet con sesión en lencería traslúcida para Skims. Foto: AP

Kim Kardashian rompe el internet con sesión en lencería traslúcida para Skims

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez “roba miradas” con su vestido “soñado” en el Festival de Cine de Venecia