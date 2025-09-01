En los análisis de voto que realiza la producción de “La casa de los famosos México”, han descubierto que esta temporada no ha logrado el engagement que esperaban, de ahí que estén incorporando tantas dinámicas para provocar algunas peleas. Si bien tiene buena aceptación en redes sociales y cifras positivas, incluso superiores a las dos anteriores entregas, nos cuentan que ninguno de los integrantes del reality ha provocado ni alzas ni bajas de rating, y Ninel Conde, una de las favoritas para atraer al público y generar conversación, no quiso llegar a la gran final del famosos programa.

“El Bombón Asesino” tendrá documental

Y hablando del “Bombón Asesino”, nos enteramos que Televisa prepara el documental de Ninel Conde, muy al estilo del que realizaron sobre Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”. Todo va muy avanzado, con miras de estrenarlo antes de que termine el año en la plataforma Vix, y en él se podrá explorar la vida y carrera de la actriz y cantante, así como su visión sobre las constantes polémicas a las que ha estado expuesta, sus supuestas cirugías estéticas y el amor, en el que sigue creyendo después de dos matrimonios, cuatro pedidas de mano y otras relaciones rotas.

Ninel Conde, uno de los personajes que más polémica ha causado dentro de "La casa de los famosos México".

Juanga y José José, headliners que provocan nostalgia

Antes de que The Killers, Marilyn Manson o Imagine Dragons llegaran a la Feria de San Luis Potosí, había carteles que hoy parecen un sueño, dignos de cualquier playlist mexicana. Hubo uno, en 1986, que reunía a Pandora, Vicente Fernández, Lucha Villa, José José, Daniela Romo, Mijares, Vikki Carr, Tatiana, Angélica María y Juan Gabriel. Sí, todos juntos en la misma feria.

Las redes se encendieron al ver el lineup: “Juanga y José José, tremendos headliners”, comentaba un fan nostálgico; otro soltaba: “¡Esa feria estuvo dura!” y alguien más remataba: “¡Esos sí eran señores carteles!”. Lo cierto es que SLP sabía cómo hacerlo, y este tipo de combinaciones ahora se sienten casi de fantasía, aunque la feria sigue siendo un atractivo turístico en todo el país por los artistas que llegan a tener.

Este es uno de los carteles más espectaculares de la Feria de San Luis, con Juanga y el Príncipe de la canción. Foto: Redes sociales.

