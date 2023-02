Conoce cómo se encuentra hoy la única hija de Cameron Díaz

El presente de Cameron Díaz está lleno de felicidad junto a su esposo y su hija. La actriz sigue concentrada en la crianza de la pequeña, la maternidad consciente y dedicada, y también en la marca de vinos que fundó con Katherine Power.

Leer más: La película XXX de la que Cameron Diaz no habla

Desde hace varios años que no se la ve en proyectos de la pantalla grande, pero lo cierto es que la artista de 50 años quiso transitar su maternidad casi exclusivamente para el cuidado de Raddix Madden, la pequeña que llegó a la familia por vientre subrogado en diciembre de 2019.

Leer más: Cameron Diaz lanza dura crítica a la industria de Hollywood

Al anunciar que se convertiría en madre, la sorpresa de los fans y de los medios fue total, ya que no se vio a la histriónica con la clásica barriga de embarazo. Cameron es un claro ejemplo de que para la maternidad no hay edad, no importa por qué método de concepción sea.



La modelo fue madre a los 47 años y en una oportunidad dijo en broma: “Tendría que vivir 107 años". La referencia fue claramente apuntada a su edad, pero es algo que a la esposa de Benji Madden no parece influirle en su estilo de vida y mucho menos en la crianza de su hija.



El integrante de la banda “Good Charlotte” y la actriz se casaron en una ceremonia judía en el año 2015 y el sitio elegido fue la casa de ella en Beverly Hills, California. En cuanto a su historia de amor, se conocieron casi un año antes de unirse en matrimonio y fue por medio de una amiga de Cameron, que estaba casada con Joel Madden, el hermano gemelo del músico.

En una de sus publicaciones de Instagram (que ya no existe porque fue borrada), la protagonista de “La caja” había expresado su felicidad al recibir a su hija en 2019: "Aunque estamos encantados de compartir la noticia, también sentimos un enorme instinto de proteger la privacidad de nuestra pequeña. Así que no publicaremos fotos o compartiremos más detalles, más que… ¡Es realmente adorable!".