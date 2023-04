Conoce a qué se dedica Joan Piqué, el ex suegro de Shakira con el que terminó todo mal

Shakira estuvo en pareja con Gerard Piqué durante doce años y fruto de ese amor llegaron dos hijos. Milan y Sasha son los menores que reparten su tiempo entre la cantante y el futbolista porque la mediática separación incluyó, entre otras cosas, división de bienes y reglas claras sobre los niños.

Pero hay familiares que son muy cercanos a ellos como los padres de Gerard Piqué. El ex deportista es hijo de Joan Piqué y Montserrat Bernabéu y la familia es una de las más prestigiosas de Barcelona. Gerard tiene un hermano menor, Marc Piqué, quien se dedica a los negocios además de trabajar en Kosmos, la empresa que fundó el ex defensor.

Justamente la ex suegra de Shakira fue blanco de ironías en la última canción que escribió la colombiana y que grabó con Bizarrap. Cabe recordar que la casa en la que habitó, colindaba con la de los padres de su ahora ex pareja. Aunque, ya emprendió la mudanza para instalarse en Miami y dejar la coqueta casa en Barcelona. Pero el nombre de Joan Piqué apareció en estas últimas horas justamente por el tema de la vivienda.

Según contó La Vanguardia, Shakira había recibido una carta firmada por su ex suegro en donde le decía que debía abandonar la mansión antes del 30 de abril. Incluso la firma es de acuerdo a la autoridad que tiene al ser el administrador de Inversiones BCN Two & Two SL, la sociedad propietaria de la mansión desde septiembre de 2022.

Y de allí se desprende la profesión del padre de Gerard Piqué. Por lo que se supo, Joan Piqué es abogado, empresario y escritor catalán que tiene 63 años y es muy conocido en España aunque ha mantenido un perfil bajo. Es autor de los libros “Dos vidas” y “Fantasmes del passat” (“Fantasmas del pasado”). Además es dueño de varias propiedades, lo que le conforman un patrimonio cercano a los 50 millones de euros en donde se incluyen diferentes inversiones. Actualmente tiene 42 cargos en sociedades diferentes.