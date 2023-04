Juan Vidal habla sobre el romance de Aylín Mujica y Rey Grupero: "no veo nada de química"

Alguien que tiene experiencia en temas de romance dentro de un reality show es Juan Vidal quien en su momento empezó a andar con Niurka cuando ambos compartían el mismo espacio en “La casa de los famosos”, cuyo noviazgo continuó cierto tiempo después del encierro.

Ahora que está al aire la tercera temporada de este programa de Telemundo, el actor dio su punto de vista sobre la relación que hay entre el Rey Grupero y Aylín Mujica, quienes ya fueron eliminados del show.

“No veo nada de química entre ellos, de verdad, es mi humilde opinión, pero él le echa ganas, verbo mata carita”, señaló Vidal dentro del programa “La mesa caliente”, que forma parte de esta empresa.

A pesar de que piensa que ambos no hacen buena pareja, después el actor de 46 años de edad agregó lo siguiente: “yo le doy la oportunidad, claro que sí”.

Por di fuera poco, Juan Vidal tuvo un noviazgo con Cynthia Klitbo, actriz quien también llegó a ser novia del Rey Grupero, el cual se ha creado la fama de ser muy noviero y mujeriego, además de que en semanas recientes se ha visto besando a Aylín Mujica.

Vidal comentó que nunca tendría algo más que una amistad con Aylín puesto que ella es una gran amiga de su ex, así que considera que es un territorio peligroso, sin embargo les desea todo lo mejor a ella y al influencer.

¿Los amores de realities son reales o son productos del encierro?

Cuando le preguntaron a Juan que si los amores que surgen dentro de los realities son reales o productos del encierro respondió que era un buen cuestionamiento y llegó a la conclusión de que pueden llegar a ser real, porque lo que se siente es auténtico.

“Yo estaba muy bien, ¿qué pasó? Cuando empiezas a convivir fuera de esa casa cada quién con sus propias realidades y vidas individuales, entonces ahí empieza el problema de cómo congeniamos y cómo compenetramos estas vidas distintas, esos estilos de vidas distintos, momentos distintos de la vida.

“Claro que sí (fue real lo suyo con Niurka), de mi parte fue así, yo me quejé, yo me sentí muy extraño, de formar parte de una relación y sentirme como si estuviera en una película, de un reality show, sí pero no vieron todo, se quitó mucho, no vieron todo”.

