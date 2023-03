No caben dudas de que Pedro Pascal es el actor del momento. El actor chileno está disfrutando del éxito de la serie de HBO Max 'The Last Of Us', además hoy 1 de marzo de estrena la tercera temporada de 'The Mandalorian'. Sin embargo el actor suele llevar una vida muy sencilla y casi no habla de su vida privada.

El actor emocionó a muchos de sus fanáticos cuando en el monólogo de apertura del programa de los Estados Unidos “SNL” contó que sus padres escaparon de Chile cuando él y su hermana eran muy pequeños para escapar de la dictadura de Pinochet.

Incluso la banda Colplay, que estuvo presentándose en dicho programa, le realizó un homenajea a la madre del actor, Verónica Pascal, con la canción “Fix You”.

¿Cómo falleció la madre de Pedro Pascal?

Verónica Pascal se suicidó en el año 2000, cuando el actor Pedro Pascal tenía 24 años y perseguía su sueño de ser actor en los Estados Unidos. Su madre fue psicóloga infantil y su muerte sucedió tiempo después de que la familia regresara a Chile.



Verónica Pascal y el padre de Pedro ya se habían separado hace mucho tiempo. “Las circunstancias de la muerte de mi madre hicieron muy duro para nosotros mantener su recuerdo como la persona que era. Es que duele tanto... A veces me siento angustiado y trato de enfrentarlo de la mejor manera posible, porque sé que a mi madre no le gustaría que yo lo hiciera de otra manera”, aseguró Pedro en una entrevista de 2017.



“Mamá, aquí estás en Dinamarca a los 22. Casada, refugiada y madre de dos. Años después te vienen dos más, otro hijo y otra hija. Estamos muy bien, nos estamos cuidando. No pasa un día que no estás con nosotros y te lo agradecemos. Happy birthday, mom”, escribió en un posteo de Instagram Pedro Pascal.