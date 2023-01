Cómo es la relación entre José Luis “El Puma” Rodríguez y su única nieta, Galilea López Morillo

La primogénita del “Puma” Rodríguez tiene una hija llamada Galilea López Morillo. La joven de 26 años nació del vientre de Liliana Rodríguez Morillo y no cabe dudas de que mantiene intacto el linaje de su abuela, ya que son muy parecidas y en algunas ocasiones han posado juntas en redes sociales.

En una de sus publicaciones más destacadas de Instagram, donde la siguen casi 70 mil personas, la nieta del “Puma” Rodríguez escribió para su abuela un epígrafe describiéndola: “Epicentro de mi familia”. Luego agregó lo que significa Lila Morillo en su vida: “No hay palabras para describir el amor y la admiración que te tengo. Te admiro por tu fuerza, paciencia, sabiduría y conocimiento. Dios sabe cuanto te necesito y me ha regalado aún otro año contigo…”.



Galilea junto a Lila Morillo. Fuente: Instagram @galilealopezmorillo

No caben dudas de que Galilea tiene una hermosa relación con su abuela materna, con un vínculo muy profundo y cercano, pero no es caso con su abuelo. El motivo por el cual la nieta del cantante no tiene relación con él, es que no existe unión ni sentimiento de parte de su madre Liliana y su tía Lilibeth con respecto al intérprete de “Agárrense de las manos”.



De hecho, algunos medios aseguran que el artista venezolano vio solo una vez a Galilea hasta el momento. En cuanto a su presente, la nieta del actor no sigue sus pasos ni los de su familia en la actuación o el canto. Por el contrario, trabaja en una empresa inmobiliaria que se encuentra ubicada en Miami.



A través de su perfil en la red social de la camarita, se puede notar que Galilea ama hacer actividad física, adora las rutinas de pesas y también posa sonriente y glamorosa en sus fotografías más festivas. Y si bien suele dedicar mensajes cariñosos para su madre, su tía y su abuela, sigue sin poder hacerlo con el “Puma”, ya que los enfrentamientos familiares han eliminado, por el momento, las posibilidades de ver a su abuelo.



Galilea cuando era pequeña junto a su abuelo. Fuente: Instagram @galilealopezmorillo

Solo en 2017, la joven dedicó un mensaje para José Luis Rodríguez, cuando estuvo delicado de salud: “Aunque lejos, siempre pienso en ti. Orando por ti más que nunca. Espero que la vida me dé la oportunidad de darte un beso y un abrazo de nuevo. Sigue peleando que esta batalla ya está ganada”.