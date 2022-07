Comic Con. "¡Qué chingón!", le gritan a Tenoch Huerta por su participación en Black Panther: Wakanda forever

A Tenoch Huerta le gritaron "qué chingón" en plena presentación, a Mabel Cadena en redes sociales le pusieron emojis de corazones, y muchos comenzaron a conocer a Josué Maychi.

Esas fueron las primeras reacciones de la gente al presentar oficialmente, en la Comic Con de San Diego, a los tres mexicanos como parte del largometraje Black Panther: Wakanda forever, que llegará a salas en noviembre.

Huerta (Narcos: México) dará vida al príncipe marino de Namor; Cadena (El baile los 41) interpretará a Namora, su prima y Maychi (Malinche) a Attuma, un temible guerrero.

Tenoch y Mabel aparecen en el trailer oficial que se reveló ayer, aunque desde hace meses ya había versiones de los personajes que tendrían a su cargo. El primero, cada vez que se le preguntaba al respecto, cambiaba de tema; mientras que la actriz negaba todo acercamiento con la cinta del mundo Marvel.

"Vengo de un barrio (en Ecatepec) y gracias a la inclusión estoy aquí", dijo el mexicano durante la presentación.

"Wow, que increíble, te ves fenomenal", escribió el usuario @RodrigoFavela en la cuenta de twitter del actor, que hasta esta madrugada sólo subió el trailer.

En la misma otros usuarios aseguraron que debería tener los ánimos por los suelos al aceptar, según ellos, un personaje terciario. Estos de inmediato recibieron respuesta de otros cibernautas, llamándolos envidiosos.

"You right!, ¡Namora is here!", escribió por su parte Mabel, en su cuenta oficial.

En el video, ella aparece al frente de un trío de guerreros y luciendo un respirador que le permita sobrevivir en tierra, pues en la escena aparece arriba de un puente vehicular.

El trailer no deja entrever quién será el nuevo Black Panther, tras el fallecimiento de Chadwick Boseman en agosto de 2020.