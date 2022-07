Coco Levy, empresario que esta tarde fue separado de su cargo en Videocine tras señalamientos en su contra por acoso sexual, aseguró que jamás ha abusado físicamente y ofendido a nadie.

Señaló que todo lo que dijo a las actrices que lo acusan fue simplemente para apoyarlas, aunque reconoce que sus palabras pudieron ser mal interpretadas.

En un mensaje de casi dos minutos de duración subido a su cuenta de Instagram, el exdirector de producción de la compañía cinematográfica reiteró que siempre ha procurado respeto para toda persona.

Hace tres semanas, dos actrices denunciaron legalmente al hijo de Talina Fernández por acoso; una de ellas argumentó que el entonces ejecutivo le dio un beso cerca de la comisura de los labios, sin su consentimiento, y ambas afirmaron que les prometía oportunidades laborales, pero que debían explotar su sexualidad, por lo que el productor llegó a solicitarles fotografías sin ropa.

Desde entonces, se han ido sumando varios testimonios similares a los revelados por las denunciantes.

En el video, Levy afirmó que ha ocupado estas últimas semanas para reflexionar sobre lo ocurrido, para entender lo que hizo mal.

"Escuché, por ejemplo, como una persona se sintió engañada y abusada porque la invité a una fiesta donde no se sintió cómoda; una más me ha visitado de manera regular por casi seis años con quien tampoco he tenido ningún contacto físico y dijo que las declaraciones de las demás chicas le habían abierto los ojos y se sentía frustrada y decepcionada.

“A ellas y muchas otras les di consejos de cómo conducirse en la industria, donde la competencia es feroz. Muchos papeles privilegian la belleza y ciertos estándares estéticos, en ese contexto nunca pensé que mis palabras sobre verse guapas y explotaran su sensualidad, podía ofenderlas. Seguramente podría haberlo dicho de manera distinta, sin ser ofensivo, Me doy cuenta que mis dichos pudieron ser considerados como violentos", subrayó Levy.

Tras ofrecer disculpas, reiteró que su única intención era apoyar a las actrices y jamás vulnerarlas. Anunció que ahora su lucha será fomentar y propiciar que todo espacio laboral sea seguro y libre de violencia.

Videocine, brazo productor y distribuidor fílmico de Televisa, lanzó un comunicado anunciando en el que se informó haber rescindido la relación laboral sostenida con Levy.

Informó que se encuentra cooperando con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y acepta que el ejecutivo no tenía por qué recibir a talento actoral, dado que su labor era la de revisar contenido sobre qué podía producir la compañía.

Danna Ponce, la primera en señalar a Levy, respondió a Videocine en su red social.



Foto: Captura

"Si gracias, pero es imposible que no hayan estado enterados, este señor recibió a actores por más de 20 años", escribió.

Esta misma semana, el elenco de “Mirreyes vs Godínez”, cinta producida por la compañía y que estrenará en la plataforma ViX, también de Televisa, solicitó a Videocine que se pronunciara al respecto y también circuló otra carta abierta con 500 firmas de actrices, cineastas, actores y técnicas fílmicas, solicitando lo mismo.

