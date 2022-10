Claudia Martín hizo casting para "Rubí" pero no la escogieron: "no era para mí"

Claudia Martín pudo haber encarnado Rubí, la atractiva mujer que es capaz de todo para formar parte de la alta sociedad, y cuya historia, escrita por Yolanda Vargas Dulché, y publicada por primera vez en la revista "Lágrimas, risas y amor" en 1963, ha tenido diversas protagonistas que tienen en común una gran belleza.

La actriz de 33 años hizo casting para protagonizar la serie que en 2010 salió a la luz con Camila Sodi como actriz principal, pero anteriormente, a Rubí le han dado vida actrices como Fanny Cano, Irán Eory, Norma Lazareno, y Bárbara Mori.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Martín, que recientemente ha dado de qué hablar por el breve matrimonio que sostuvo con el productor Andrés Tovar, que recientmente se casó con Maité Perroni, habló sobre este personaje que deseaba interpretar pero que no era para ella.

Aunque le hubiera encantando interpretar a esta perversa mujer, finalmente no fue la elegida, cuestión que tomó con calma, pues asegura, no dependía de ella.

"Al final no quedé, son cosas que no están en mí, obviamente yo entiendo que cuando tiene que ser algo tuyo lo es, así ha sucedido en mi vida en otros proyectos, y cuando no lo es, por mucho que diga la gente o te perfiles para algo, si no ocurre lo tienes que dejar ir".

Claudia está convencida que los personajes escogen al actor, por lo que si Rubí no la escogió, a lo mejor fue porque aún no era su momento o no estaba preparada lo sufuciente.

"Creo que los personajes nos escogen a nosotros, tal cual, me ha pasado mucho de eso, estar ya en algo y a los tres días me cambian, decisiones que yo no busco; así se han acomodado en mi vida, si no lo fui por algo pasa, quizás fue para bien para mi, quizás no estaba preparada", admitió.



Claudia Martín quería ser "Rubí; Camila Sodi y Bárbara Mori ya la interpretaron.



