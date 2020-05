Tras su muerte, liberan documental de Charlie Monttana

El día de ayer, uno de los pilares del de rock urbano, Charlie Monttana, también conocido como "El vaquero rockanrolero"; perdió la vida a los 58 años a causa de un infarto. Tras su partida, el documental estrenado a principios de año sobre su vida fue liberado para que todo el público pueda verlo gratis.

Durante su vida fue conocido por crear canciones emblemáticas como la que dio nombre a su apodo "El vaquero rockanrolero", "Tu mamá no me quiere" y "Tocando el cielo", entre otras. Su personalidad se caracterizaba por ser muy explosiva y fiel al estilo rockstar llena de excesos y extravagancia.

El director mexicano Ernesto Manuel Méndez acompañó al rockero durante seis años para grabar su vida cotidiana y plasmar en 93 minutos de cinta la filosofía de vida del cantante en el documental "Soy yo, Charlie Monttana".

"Lo busqué afuera de un evento que tenía en la Fonoteca, me esperé ahí a que terminara y le dije `Charlie quiero hacer un documental tuyo´ y Charlie muy lindo, accedió a platicar conmigo", contó Méndez en entrevista para la gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Méndez afirmó que la intención del proyecto fue hacer un trabajo personal, alejado de lo comercial, que brinde a los espectadores la posibilidad de identificarse con el cantante.

"Charlie no es que cante muy bien, no es que toque la guitarra nivel conservatorio, sin embargo disfruta lo que hace y es honesto y eso no cualquier creador, también me gustaría que la gente viera eso y dijera `yo también soy Charlie Monttana´".

El siete de marzo fue presentado en el cinematógrafo del Chopo, como parte del Festival Internacional de Cine UNAM y hoy está disponible por tiempo limitado a través de la plataforma de videos: Vimeo.

fjb