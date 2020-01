James Cameron finalmente dejó ver parte de lo que será "Avatar 2". El director compartió con sus seguidores fotos del arte conceptual oficial que tendrá la película, con nuevos mundos y criaturas.

A través de la cuenta oficial de Twitter e Instagram del filme, se señala que los fanáticos de "Avatar" "no volverán a Pandora", ya que explorarán "nuevas partes del mundo" e incluso algunos submarinos.

Actualmente, Cameron prepara cuatro secuelas de la que hasta 2019 (2009) fue la cinta más taquillera de la historia –fue superada por "Avengers:Endgame"-. La primera de ellas se esperaba para 2014, pero las secuelas adicionales y la tecnología que requería la retrasaron para diciembre de 2021.

Cameron ya fue claro en decir que esta vez la cinta sí estará lista para 2021, ya que los trabajos de producción se encuentran a tiempo.

Hemos escrito y terminado guiones para las cuatro películas (…) Desde 2013 hasta ahora, hemos diseñado principalmente el mundo entero de estos nuevos filmes", sostuvo.

El elenco volverá a contar con Sam Worthington, Zoe Saldana y Sigourney Weaver. A ellos se unirán Kate Winslet, Oona Chaplin y Vin Diesel.

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.

Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ

— Avatar (@officialavatar) January 7, 2020