"Jumanji" regresa en un nuevo nivel

Tras el éxito de "Jumanji", película de Dwayne Johnson y Karen Gillan que adaptó a la nueva generación el clásico de Robin Williams, una secuela se hizo inevitable. No obstante, otros personajes tendrán el rol protagónico... en cierto modo.

En "Jumanji: The Next Level", el videojuego vuelve a cobrar vida y llama a los participantes previos, solo que en esta ocasión el avatar del fortachón (Dwayne "La Roca" Johnson) y el del arqueólogo (Kevin Hart) son otorgados a los actores Danny DeVito y Donald Glover.

Ambos, al ser ancianos y, sobre todo, nuevos en "Jumanji", creen haber muerto. No será sino hasta que enfrenten el verdadero peligro que entiendan su rol en este nuevo nivel de aventuras.



Everything you know about Jumanji is about to change… Watch the trailer for #JUMANJI: The Next Level now and see it in theaters this Christmas! pic.twitter.com/aorKwfVUXR

