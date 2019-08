"Fast and Furious 9" contará con "El depredador"

Fast and Furious sorprendió con el reciente fichaje de John Cena, estrella de la WWE, pero la franquicia continúa ampliando su reparto y ahora ha elegido a Francis Ngannou , luchador de la UFC, para unirse a su novena entrega.

Así lo recoge Deadline, que señala que por el momento no se sabe qué personaje interpretará el luchador de origen camerunés. El propio Ngannou anunció la noticia a través de Twitter. "El futuro está construyéndose. Fast and Furious 9 será mi primera aparición en una película y estoy ansioso", escribió.



The future is in the made!!!

Fast and furious nine will be my first movie appearance and I can't wait for this. pic.twitter.com/VkTzQWCfsa

