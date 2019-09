Daniel Radcliffe quiere unirse a Fast & Furious... si no tiene que conducir

"Fast & Furious" es una de las franquicias más populares actualmente, en la que recientemente han participado actores de la talla de Idris Elba, Charlize Theron o Helen Mirren. No es de extrañar que Daniel Radcliffe haya confesado su deseo de unirse a la saga, pero bajo una condición: interpretar a un personaje que no tenga que conducir.

"¿Hay un papel para un no conductor en Fast 9?", bromeó Radcliffe en una entrevista a MTVNews. Si no existe el rol, el actor de Harry Potter ha propuesto algunas ideas. "Hay una gran operación. Necesitan a alguien que haga sus impuestos. Debe haber un contable o algo", aseguró.

Parece que Radcliffe no es un gran conductor en la vida real. "En realidad no. Tengo un carnet sólo para poder conducir en rodajes, pero la verdad es que no lo hago. Soy muy malo en eso", admitió.

Aún así, el actor podría encajar en una franquicia que se caracteriza por sus impresionantes escenas de acción, algo que aprendió en la saga que lo lanzó a la fama. "Tuve que hacer muchas acrobacias con Potter", dijo Radcliffe.

"Eso fue increíble y la mayoría de lo que he hecho desde entonces no se presta particularmente a escenas de acción. Creo que no soy un candidato inminente para películas de acción", reconoció el intérprete. Desde que la saga Harry Potter llegó a su fin, Radcliffe ha participado en títulos como "Swiss Army Man", "Playmobil: The Movie", "Trainwreck", "Horns" y "Victor Frankenstein".

Con o sin Radcliffe, "Fast & Furious 9" está en pleno rodaje y por el momento no se han revelado detalles de la trama pero, además de los principales protagonistas, la película también traerá de vuelta a Jordan Brewster, Charlize Theron y Helen Mirren. Los nuevos miembros del reparto incluyen a John Cena, Michael Rooker, Finn Cole, Anna Sawai y Vinnie Bennett.