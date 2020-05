El día que presentó "Amores perros" en Cannes, Alejandro González Iñarritu no sólo se acabó media cajetilla de cigarros por los nervios, sino que la leyenda italiana, Bernando Bertolucci, le aseguró que las cosas serían peores.

El cineasta mexicano se sorprendió por lo que le estaba diciendo el realizador de "El último tango en París" y "El último emperador". No era fácil de comprenderlo, pues minutos antes la mitad de espectadores en la sala donde se proyectaba su ópera prima, se había salido.

"Después me dijeron que era para comprarla, pero yo estaba que me moría y me salí a fumar; llegué a una comida a la que Bernardo (presidente del jurado de la Semana de la Crítica) había invitado a los directores que competíamos y llegué media hora tarde, sudado.

"Cuando llegué me preguntó que cómo habia ido y le dije que terrible, me fumé media cajetilla. Le dije: cómo te envidio Bernardo, de que tu ya siendo Bernardo, no tengas que preocuparte por cómo la pinche gente recibe la película, estás en otro lado, ya eres un Dios (risas). Paró de beber su martini y dijo: 'a partir de ahora va a ser peor, a partir de aquí todo va a ser más difícil'. ¡Y tenía razón!", recuerda González Iñarritu.

De eso, hoy se cumplen 20 años. Desde entonces "El Negro", como le llaman, ha dirigido cinco películas más y ganado cuatro premios Oscar y dos Globos de Oro.

En el 2000 arribó a Cannes sin saber nada. Jamás había estado en un festival y pensaba que era normal que la atención de la prensa buscando entrevistas, era parte del protocolo.

Previo a la función, junto con parte del elenco encabezado por Gael García Bernal y la productora Martha Sosa, algo de alcohol no sobraba.

"Caminando todos con una copa encima y fue hermoso poder brindar, estábamos todos ilusionados y la verdad es que nos tomó todo por sorpresa el impacto de la película. Ibamos con cierto miedo, ibamos a torear a este público y nos tomamos unas copas para envalentonarnos", rememora.

"¡Dormíamos poco, tres horas, pero vino nunca faltó!", agrega bromista.

La historia ya es conocida. "Amores perros" se alzó con tres premios en el certamen francés, incluyendo el Gran Premio de la Crítica.

El año pasado González Iñarritu regresó a Cannes, pero como presidente del Jurado Oficial. Y en este 2020, en la ribiera francesa, esperaba festejar las dos décadas de su ópera prima, pero la contingencia sanitaria del Covid-19, pospuso el evento cinematográfico.

"Quién nos hubiera dicho que íbamos ser el último jurado de una Cannes normal, porque no creo vaya a regresar a esa normalidad, igual que los aeropuertos, que cambian para siempre. Si es una sensación de tristeza", comenta.

Casi un mes después de su aventura en Cannes, el 16 de junio del 2000, "Amores perros" estrenó en más de 200 salas mexicanas, lo cual era un número monstruoso para aquél momento.



