El universo eterno de Rosario Castellanos, en un libro muy íntimo

Nacimientos mexicanos, en el Palacio de Iturbide

Presupuesto cultural 2026: dinero para áreas fantasma y nada para las nuevas

Rodrigo Imaz muestra cómo el sometimiento de Palestina llega hasta las latas de aluminio

El MoMA rendirá homenaje a Frida Kahlo y Diego Rivera con una muestra especial

Trump impone su apellido al histórico Centro Kennedy de Washington

Morelos, Culiacán y Rosarito tendrán sus propios estudios de cine con el “apellido” de Churubusco.

Christian Calónica, director de los Estudios Churubusco que en este 2025 cumplieron 25 años de vida, anunció las pláticas con instancias gubernamentales para asesorar tres nuevos espacios para la industria audiovisual mexicana y extranjera.

Destaca Rosarito, Baja California, donde en 1996 se crearon estudios para poder filmar la multigalardonada y taquillera “Titanic” con Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, a la que le sucederían cintas como “Pearl Harbor”.

Los estudios a realizarse serían distintos a los ahora llamado Baja Studios y que son de carácter privado.

La participación de Churubusco en los tres lugares sería en asesoría de construcción y necesidades técnicas requeridas.

“En el caso de Rosarito es directamente del gobierno, a través de la Secretaría de Cultura, que tiene dos propuestas de espacios, entonces estamos trabajando en la propuesta técnica para decir cosas como bodegas, espacios, escenarios y que lo consideren”, apunta Calónico.

“Tienen mucho interés porque además tienen el mercado (EU, a unos minutos) para que se vayan a filmar ahí, entonces seguramente podemos firmarlos (los acuerdos) el próximo año”, señala el funcionario.

En el caso de Culiacán, Sinaloa, el municipio es el que ya eligió el espacio y están dándole prioridad al asunto porque se avecina cambio de gobierno.

“Y en Morelos participa el gobierno de la entidad, será el que ahora es centro de convenciones el que se convertiría en foros de filmación. Ahora se está trabajando con inversionistas privados para ello”, anota Calónico.

Sin dinero de Netflix

A principios de este años se anunció con bombo y platillo que Netflix otorgaría 2 millones de dólares (unos 40 millones de pesos) para la remodelación de los Estudios, pero el dinero no ha sido entregado. Y esto ha sido para afinar algunos puntos necesarios en el tema.

“Todavía no se ha concretado el apoyo, estábamos viendo algunas cosas, pero estamos por firmarlo ya enero o febrero”, precisa Calónico.

