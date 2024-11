Christina Applegate enfrenta difíciles desafíos cotidianos debido a la esclerosis múltiple. En una reciente conversación, la actriz compartió cómo, en ocasiones, los intensos dolores provocados por esta enfermedad crónica la hacen gritar por la noche.

En un episodio de su podcast "MeSsy", Applegate conversó con Rory Kandel, dueño de una panadería, quien también fue diagnosticado con el padecimiento. Durante la charla, la famosa recordó un episodio específico: "Me quedé en la cama gritando, con dolores intensos, molestias y opresión", relató.

La actriz también mencionó que, en algunos momentos, siente como si tuviera "cuchillos en el estómago", y explicó que despertarse de una siesta se ha vuelto complicado, ya que no puede girarse con facilidad para levantarse. Además, la enfermedad afecta incluso sus extremidades, lo que le impide realizar tareas simples como sostener su teléfono o el control remoto. "A veces intento tomar el celular o el control remoto para encender la televisión, y no puedo ni sostenerlos. Ya no puedo abrir botellas", contó.

En ocasiones, se queda en la cama todo el día, describiendo el suelo como "lava" cuando sus pies lo tocan. "Pienso: si volver a al colchón u orinarme porque no tengo ganas de caminar hasta el maldito baño”, bromeó, reflejando la frustración que le genera el tema.

La esclerosis múltiple afecta el sistema nervioso central y se caracteriza por la destrucción de la mielina que protege las fibras nerviosas. Según "Mayo Clinic", los síntomas varían según la magnitud y ubicación del daño, y los episodios pueden durar desde días hasta meses o incluso desaparecer. Factores como la fiebre, los baños calientes, la exposición al sol y el estrés pueden desencadenar o empeorar los ataques.

Applegate fue diagnosticada en 2021 y, al año siguiente, anunció que "Dead to Me" probablemente sería su último proyecto actoral. En marzo de este año, reveló que ahora usa pañales debido a su condición y que tienía 30 lesiones en su cerebro.