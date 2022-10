Christian Nodal y Grupo Firme: así fue la pelea entre el cantante y la exitosa banda

Tanto Grupo Firme como el cantante Christian Nodal viven uno de sus mejores momentos a nivel profesional, ambos tienen un gran número de seguidores, son de los artistas más escuchados y sus canciones se convierten en éxitos en cuestión de minutos.

Sin embargo la relación entre la banda y el intérprete han tenido algunos roces, mismos que salieron a la luz gracias a las redes sociales.

Todo inició hace un par de años, cuando, en una dinámica que el originario de Sinaloa, hizo con sus fans preguntó con que artista les guaría que hiciera una colaboración, pero al aparecer el nombre de Grupo Firme, se limitó a decir que había “cero por ciento” de posibilidades que aquello ocurriera.



A inicios de cu carrera, Nodal aseguró que jamás trabajaría con Caz Foto: Instagram @nodal

Lee también: Yuya comparte fotos del primer año de Mar y conmueve a sus seguidores

Estas palabras llegaron hasta oídos de Caz, quien sin darle mayor importancia sólo respondió: “Ni hablar, seguiremos con nuestros eventos”.

Más tarde, ambos artistas se reencontraron durante la ceremonia de los Premios Lo Nuestro 2022 y de inmediato las especulaciones sobre un nuevo roce salió a relucir, sin embargo; Nodal, durante una transmisión en vivo que hizo para sus fans, explicó que jamás fue su intención hablar mal de la agrupación, sólo que en ese momento su música no le gustaba:

“No pensé que iba a ofender a nadie, yo lo vi desde el lado musical. Sólo he hecho música con artistas, con artistas que me gustan, ya me disculpé con el muchachito Eduin”, dijo.

“Cuando empecé mi carrera mis ídolos decían que tenía talento, pero me pisotearon porque me veían como competencia y me aplastaron siendo un chamaquito de 17 años. En ese momento dije: ‘cuando fuera grande no le daría la oportunidad de trabajar nadie con quien yo no quisiera’”, agregó.

Incluso, reveló que en estos momentos disfruta de algunas letras de Caz y compañía: “Cuando me preguntaron, yo no sabía realmente, yo escuché su música y no me había gustado en ese momento, ahora me gustan varias canciones, pero es porque traen otro mensaje”, compartió el exnovio de Belinda.

Lee también: Rammstein. ¿Dr. Simi logró o no llegar al escenario? Esto dicen las imágenes