Christian Nodal comparte con "El Capi" su tema contra J Balvin

Christian Nodal compartió con "El Capi" Pérez su tema contra J Balvin, así lo informó el conductor de "Venga la Alegría" en sus redes, y confesó que la canción está muy buena.

Sin dar detalles, "El Capi" felicitó a Nodal por la esperada rola que la gente "no ve venir"; se dijo sorprendido y agradecido luego de que Nodal se pusiera en contacto con él y le pidiera su número para que a través de una videollamada, pudiera escuchar la canción.

En una serie de videos que "El Capi" colgó en su Instagram, confiesa que está muy emocionado y que no sabe cuándo saldrá la canción.

"Pues totalmente real, raza, en ese momento me hizo una videollamada y me acaba de mostrar en exclusiva la rola que acaba de escribir, no es nada como se lo imaginan, no lo ven venir…tiene barras machín Christian Nodal, es un pinche genio, máximo respeto, qué emoción", expresó.

Antes de que se diera la comunicación entre el cantante y el conductor, "El Capi" bromeó con un video de cómo se imaginaba que sería la canción.



Pleito con J Balvin

Nodal prometió que a través de una canción respondería sobre lo que piensa de J Balvin, luego de que el reaggaetonero bromeara sobre el intérprete de regional mexicano, cosa que a Nodal le molestó : "Eres un referente de todo lo que está mal en la industria", expresó.

Todo comenzó esta mañana cuando el colombiano publicó una fotografía en la que bromeaba sobre el nuevo look del cantante mexicano: “Encuentra las diferencias” escribió Balvin junto a la imagen, a lo que el intérprete de “Adiós amor” respondió con un contundente mensaje en el que aseguró que el artista urbano no tenía talento.

