Chris Rock por fin rompe el silencio sobre la bofetada de Will Smith en los Oscar

Chris Rock y Will Smith estuvieron en medio de la polémica durante mucho tiempo, luego de que ambos protagonizaran uno de los momentos más incómodos durante la última entrega de los premios Oscar.

Mientras Chris presentaba una de las ternas, tuvo el desafortunado tino de hacer una broma sobre la alopecia que padece Jada Pinkett, la esposa de Will, por lo que éste no dudo en salir en su defensa y abofeteó al comediante ante los millones de espectadores que seguían la ceremonia.

Desde entonces y tras ofrecer disculpas, el protagonista de “Soy leyenda” se ha mantenido alejado del ojo público y desconectado de las redes sociales, donde solía ser muy activo. Por su parte, Rock no había hecho ninguna declaración al respecto; sin embargo, en uno de sus más recientes shows por fin rompió el silencio.

Lee también: Así luce Brendan Fraser con casi 200 kilos de más para su nueva película

El también comediante se encuentra de gira por los Estados Unidos con su compañero y amigo, Kevin Heart, y este fin de semana se presentaron en Nueva York. Fue ahí donde Rock finalmente abordó el incidente que se robó todos los titulares el pasado mes de marzo.

“Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara”, dijo arriba del escenario, según US Weekly.

Pero eso no fue todo, el actor de “Son como niños”, también explicó que jamás quiso hacerse la víctima, incluso, un día después del incidente ya estaba retomando su vida: "No soy una víctima, hijo de puta. No voy al hospital por un corte de papel", dijo en otro show.

Rock, además comentó que si llegara a recibir una buena oferta por parte de alguna empresa o televisora, pensaría en hablar a detalles sobre lo sucedido, por lo mientras, continuará como hasta ahora, sin hacer grandes declaraciones.

Lee también: Pantalla gigante colapsa durante un concierto de la banda Mirror y aplasta a uno de los bailarines