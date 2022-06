Chris Evans asegura que no estaba enterado del alboroto que se ha armado en redes sociales tras el truene entre Shakira y Gerad Piqué, en el cual él y Henry Cavill han estado involucrados en memes como prospectos de la colombiana.

Evans, quien está en plena promoción de la cinta de Disney "Lightyear", spin-off de la saga animada que narra la historia de origen de Buzz Lightyear, fue cuestionado sobre si saldría o no con la cantante de "Waka Waka2 ahora que se encuentra soltera.

En el programa "Despierta América", le mostraron al actor de 40 años una serie de memes relacionados con Shakira; el estadounidense tomó con hunor la situación y hasta admitió que "Superman sí podría ganarle al Capitán América".

Lee también: Shakira se inspiró en Piqué: "Te Felicito" y las otras 4 canciones que hablan de su relación

Ante la pregunta de si saldría o no con la intérprete de "Pies descalzos", el superhéroe dejó la puerta abierta ante la posibilidad, no negó que pudiera ocurrir y sonrió nervioso ante las preguntas, pues aseguró que no consume mucho las redes sociales, por lo que estaba ajeno al alboroto que lo involucra a él con una de las voces de pop más conocidas de Colombia.

Hace unos días, cuando comenzaron las versiones de la crisis entre Shakira y Piqué, cibernautas se percataron que Chris Evans le devolvió el follow a Shakira en la plataforma de Instagram.

Lee también: Exesposo de Britney Spears se cuela a su casa e interrumpe su boda

Cómo sobrelleva Shakira la separación

Sobrellevando de la mejor manera posible la nube de cámaras y fotógrafos que siguen cada uno de sus pasos desde que confirmó su separación de Gerard Piqué, Shakira se ha dejado ver visiblemente más animada que en los últimos días.

Lejos de la tristeza y la seriedad imposible de disimular en el rostro de la cantante desde que se hizo pública su ruptura con el futbolista, este viernes la colombiana ha reaparecido de lo más sonriente gracias a una cita muy especial.

El festival de fin de curso de uno de sus hijos, que la artista no se ha querido perder, demostrando así que los pequeños son su única prioridad en estos durísimos momentos.

Lejos de los looks informales y deportivos de estos días, Shakira ha presumido de figura con un favorecedor minivestido estampado en tonos rosas y morados, a juego con sus gafas de sol, su larguísima melena suelta y una sonrisa que ya echábamos de menos.

Además, la cantante, acompañada por su hermano Tonino, ha entrado al colegio de sus pequeños cargada con una enorme caja de pizza, imaginamos que para invitar a los amiguitos de Milan y Sasha a un almuerzo para celebrar por todo lo alto que en pocos días acabarán el curso.

Lee también: Shakira y Piqué son captados por separado; la cantante podría irse a Miami

Una actitud con la que Shakira intenta demostrar que está bien y animada tras su ruptura con Piqué, aunque continúa guardando silencio y ha evitado pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que, muy enamorada del futbolista, habría intentado volver con él en dos ocasiones desde que rompieron su relación hace tres meses.

*Con información de Europa Press.

rad