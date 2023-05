Chofer de aplicación regresa despensa de Héctor Parra que su hija Daniela denunció como robada

Daniela Parra, la hija del actor Héctor Parra, denunció a través de redes sociales que ella y su padre, aparentemente, habían sido víctimas de un robo.

Recordemos que el famoso se encuentra detenido desde el 15 de junio de 2021, después de que su otra hija, Alexa, lo acusara de abuso sexual cuando era una niña.

Tras los fuertes señalamientos, Daniela ha demostrado su apoyo al artista, ya sea con algunos post, e incluso es quien le “lleva” la despensa a Parra para que coma durante el mes.

Héctor Parra. Foto: Captura Instagram

Lee también: Jorge "El Burro" Van Rankin, fuera de "Miembros al aire": "me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel"

Fue precisamente en uno de los momentos en que la joven estaba preparando las cosas para su padre, que un chofer de Rappi “robó” los artículos.

"Amigos, algo terrible acaba de pasar, hoy le hice una despensa a mi papá porque mañana me hacen el favor de llevársela y como no puedo moverme fácilmente, pedí un Rappi para mandárselo, me dijeron que ya estaba ahí, y pues me robaron, me robaron toda la despensa de mi papá", dijo Parra a través de su Instagram, ayer.

Daniela señaló que le envió mensaje al repartidor y le pidió “políticamente” que le regresara las cosas, sin embargo, este la bloqueó.

“Le dije que lo que estaba haciendo era un delito, me estaba robando y ya me bloqueó”, aseguró. Asimismo, informó que había levantado una denuncia en la aplicación pero que “no pasa nada”.

Captura de Instagram oficial.

Posteriormente publicó una serie de fotografías con los mensajes que le envió al repartidor, así como el video donde se ve al chofer, identificado como José Abraham”, recibiendo el pedido.

"José Abraham, tengo el video donde te estás llevando mis cosas, la comida de mi papá, mi papá está en la cárcel y eso es todo lo que tengo para que coma todo el mes. Por favor regresa con la bolsa... Tengo tu número y tus fotos, Abraham te juro que no es amenaza, pero tengo muchos seguidores en redes y en medios de comunicación, me acabas de robar y es un delito", le escribió.

Captura de Instagram oficial.

Lee también: Juan Soler se defiende tras polémico comentario a Mónica Noguera: "me niego a reconocer que le falté al respeto"

Unas horas más tarde, Daniela agradeció a sus fanáticos por la presión que hicieron en redes, ya que el repartidor finalmente se contactó con ella y quedó de devolverle los artículos hoy.

El repartidor sí acudió a casa de Daniela Parra

Hace unos momentos, la joven detalló nuevamente en su perfil que los alimentos sí habían regresado.

“Amigos, Abraham regresó la bolsa, después de todos lo mensajes, la regreso y pues bueno a pesar de que hubo rezagos de la noche y también una que otra cosa se echó a perder, porque yo le cocino a mi papá. No solo era despensa. Sentí una impotencia tremenda”, expresó.

“Al final se resolvió y también Rappi tiene que tener cuidado con sus repartidores. Tienen un pésimo servicio”, continuó.

Por otra parte, compartió que algunos de sus fanáticos la mensajearon para saber qué productos le hacían falta y así poder recuperar lo necesario para el actor.

“Gracias de verdad. No saben lo afortunada que me sentí, lo protegida que me sentí”, finalizó.

Foto: Captura vía Instagram

Lee también: Marco Antonio Regil dice ser sapiosexual: ¿Qué significa?