Chiquis Rivera sorprende con mini bikini

Chiquis Rivera sigue demostrando que todo se puede con disciplina y determinación, cuando compartió un video en su cuenta de Instagram donde luce un mini bikini negro, que dejar ver su estilizada figura, la cual ha causado sensación entre sus seguidores y todo aquel que la ve; dicha publicación ha alcanzado en menos de una hora más de 65 mil me gusta y la acompañó con el siguiente mensaje: “Tu superpoder es ser sin disculpas... ¡Tú! Verdaderamente poseer lo que estás destinado a ser y hacer en este mundo sin que las opiniones de otros te afecten. No es fácil llegar a esta resolución, pero una vez que la domines... ¡Experimentas la verdadera felicidad! #BeeYOU - con defectos y todo”.

Lee también: Integrante de Los Caligaris insulta a los mexicanos y las redes piden cancelarlos del Vive Latino



Quitan hit “Gatita” a su autora, ¿hubo plagio?

Katherinne Huerta, mejor conocida como La Bellakath, quien ha logrado posicionarse entre lo más escuchado del último mes gracias a su hit “Gatita”, realizó un anuncio que paralizó a sus seguidores, quienes no dejaron de apoyarla.

Después de dar a conocer que su próximo sencillo se lanzaría el día 25 de enero del 2023, la mexicana compartió que su más grande éxito “Gatita” dejó de pertenecerle este 20 de diciembre, pues alguien más la denunció como propia, acusándola de plagio.

“Yo la tengo reclamada aquí, en las instituciones y me la borraron de Instagram porque alguien la reclamó como si fuera de su propiedad, ya la borraron de TikTok... la denunciaron, me llegó un correo y la distribuidora simplemente la borró”, señaló entre lágrimas a través de su cuenta oficial de Instagram.



Foto: Instagram

Anette Michel deja atrás MasterChef, ¡le urge actuar!

Anette Michel está lista para volver a la actuación, pero ahora en plataformas streaming, la actriz que ha destacado por su participación en telenovelas como “La mujer de Judas” y “Secretos de familia” dijo que, tras haber sido la conductora de “MasterChef Celebrity”, decidió darle pausa a esta faceta y regresar de lleno como actriz, al cine.

“Acabo de terminar de filmar mi tercera película, estoy muy contenta, es una trilogía, pero eso se tarda, al parecer se estrena en mayo del otro año”, contó, además dijo que fue por esta razón que no pudo participar en la nueva telenovela de Juan Osorio, donde ya había sido anunciada (“El amor invencible”). “Fue súper triste no poder hacerlo, pero es que justo el señor Osorio ya arrancó y yo recién terminé de grabar, entonces se nos cruzaron los tiempos y fue imposible, pero siempre cabe la posibilidad de levantar el dedito y decir ‘quiero estar ahí’, dijo anticipando que no dejará de lado la televisión”.

“Hay un par de proyectos para regresar a la televisión y esperemos el próximo año elegir el mejor”, detalló sin negar que esta vez se trate de Televisa la empresa con la que trabajará.



Foto: Instagram

Lee también: Él es Federico Zapata, el músico que quedó fuera de Los Caligaris tras insultar a los mexicanos