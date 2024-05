Chela Lora llama "trepadora" a Lizbeth Rodríguez tras inventar amorío con su hija

En octubre de 2023, Lizbeth Rodríguez, exconductora de "Badabun", desató controversia al afirmar públicamente una relación amorosa con Celia Lora, señalando que no temían mostrar su amor y que estaban profundamente enamoradas. Incluso llegó a referirse al rockero Alex Lora como su "suegro" en una publicación en Instagram.

Tras aparecer sus nombres en numerosos titulares, Celia negó las afirmaciones de la influencer y expresó su malestar durante un encuentro con la prensa, donde declaró que había considerado a Lizbeth como una amiga, pero se sintió utilizada por esta última, quien intentó aprovecharse de la reputación de su famosa familia.

"Se está colgando de la fama de mi papá", lamentó Celia, agregando que había enviado una notificación a Rodríguez que esta no respondió. "Yo no sé si ella cree que todo es broma o se le hace chistoso. Trato de llevar una vida normal y una que según era mi amiga me lo destroza en tres segundos", concluyó entonces.

Lizbeth Rodríguez presume fotos con los padres de Celia Lora.

Aunque la polémica se desvaneció con el tiempo, recientemente Chela Lora, compañera sentimental del líder de "El Tri", fue interrogada sobre las acciones de Rodríguez, expresando: "Hay gente trepadora. Se vio que lo que quería era hacerse popular y tuvo sus 15 minutos".

Lora agregó que la notoriedad de la presentadora fue efímera, ya que los medios también descubrieron que sus afirmaciones eran falsas.

Es importante mencionar que Lizbeth y Celia participaron en una sesión de fotos para una plataforma de contenido para adultos hace años, y Celia decidió presentar a Lizbeth a sus padres.

En algún momento del escándalo, Rodríguez intentaría demostrar la buena relación que tenía con sus supuestos suegros, diciéndo que Alex la llegó a llamar Verónica Castro.

Al respecto, Chela comentó: "Nosotros ni siquiera la conocíamos y fue a los 55 años (de trayectoria de la banda)".

En el video retomado por el canal de Youtube de la reportera Berenice Ortiz, Chela comentó que su esposo suele relacionar a los seguidores con nombres de celebridades o personajes de caricatura cuando se toma fotos con ellos. "Alex seguramente le dijo 'Verónica Castro' y 'el loco Valdéz' explicó, sugiriendo que Lizbeth pudo haber malinterpretado la situación. "Siempre dice cosas. Yo creo que fue eso y la otra se alucinó", añadió.