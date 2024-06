Hijo de Juan Gabriel responde a la declaración de Lucía Méndez sobre una supuesta llamada del fallecido cantante

Aún ocho años después del lamentable fallecimiento de Juan Gabriel, siguen vigentes las teorías de conspiración acerca de que en realidad el famoso cantante sigue vivo y que incluso se encuentra escondido del ojo público en Morelos. La cantante Lucía Méndez, con quien el artista tuvo una estrecha amistad y trabajó codo a codo en la creación de canciones, aseguró hace unas semanas que tuvo una experiencia con el llamado “Divo de Juárez” que le puso la piel de gallina.

En abril, la voz detrás de “Corazón de piedra” confesó en el programa “Siempre Reinas” haber hablado por teléfono con el también actor. En su relato a su compañera de reality, Olivia Collins, Lucía dijo: "Esta mañana, mi teléfono sonó y cuando respondí, escuché: '¡Hola, mija!'... era Juan Gabriel".

Collins reaccionó incrédula ante la anécdota. No obstante, Lucía le explicó que considera que hubo irregularidades en torno al fallecimiento, una idea que también circuló posterior a la muerte del Divo, y detalló que los tiempos que tardaron en entregar los restos del compositor no coinciden: "Cuando estás en Estados Unidos y alguien se muere, tardan hasta 15 días en que te entreguen el cadáver, y a los tres días él ya estaba en la cajita en Bellas Artes", explicó.

Lucía añadió entonces que tras la llamada y escuchar la voz de Juanga, quedó completamente en shock.

En su momento, las declaraciones causaron molestia en las redes sociales, pero ninguno de los familiares del famoso salió a hablar sobre el tema. Ahora, el hijo del intérprete de "Hasta que te conocí", Jean Gabriel Aguilera, habló sobre lo difícil que ha sido acostumbrarse a testimonios similares.

“Ya pasó tiempo, y me da un poco de gracia porque antes sí me molestaba. Como hijo y sabiendo lo que sé y viendo lo que vi, me molestaba mucho antes”, confesó a "De primera mano".

Aguilera mencionó que ahora piensa que su papá también se hubiera reído de la situación porque así era él, recordando que le decía: “el que se enoja, pierde”. Añdió que trata de no involucrarse en esos asuntos y considera que las imágenes del famoso, audios creados con inteligencia artificial o realizaciones parecidas, son una muestra de amor por parte de los fanáticos hacia el ídolo.

“La gente lo amaba tanto que cada persona va a tratar de mantenerlo vivo”, dijo.

¿Cómo surgió el rumor sobre que Juan Gabriel sigue vivo?

El primero en asegurar que Juanga, como era llamado cariñosamente, no murió aquel 28 de agosto de 2016, fue su amigo y exmánager, Joaquín Muñoz. En varias ocasiones ha sostenido que éste vive en Morelos. Sin embargo, rumores similares también han surgido con artistas como Michael Jackson, Jenni Rivera y Pedro Infante.

*Con información de Mariel López.