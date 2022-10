Chef Betty sufrió bullying por dos jueces de "MasterChef", le decían "gorda" y "pend*j*"

La chef Betty Vázquez fue víctima de bullying durante las primeras temporadas de “MasterChef”, debido a que los otros dos jueces, el chef Benito Molina y el chef Adrián Herrera, con los que colaboró a lo largo de siete ediciones del reality show la insultaban, al grado de hacerla llorar, denominándola con calificativos como “gorda” y “pend***”.

Durante la última transmisión de “Ventaneado”, mientras las y los conductores del programa de revista comentaban la reciente expulsión de Margarita, la “Diosa de la cumbia” de la competencia de “MasterChef Celebrity”, Pedro Sola expuso un secreto que el chef José Ramón Castillo les había confiado acerca de los malos tratos de los que fue víctima la chef Betty, a lo largo de las primeras emisiones del reality de cocina.



Foto: EL UNIVERSAL, archivo

Cuando el conductor sacó el tema a la conversación, sus compañeras; Mónica Castañeda y Linet Puente, junto a Daniel Bisogno, guardaron silencio y se miraron entre sí, connotando que la confesión del chef JoséRa no formaba parte de la agenda del programa, por lo que Sola, al percatarse de la reacción de las conductoras y el conductor, indicó que no sabía que no podía hablar de aquello.

“¿Qué no podemos contar eso?”, dijo el conductor, mientras buscaba la aprobación de su compañero y compañeras, que sonreían y reían nerviosamente.

Por lo que Bisogno expresó que sí se podía hablar del tema, sólo que sin exponer la fuente que les había hecho llegar la información: “Se decía el pecado más no el pecador”.

Posteriormente, a Pedrito no le quedó otra más que hablar a detalle de lo que el chef JoséRa les contó, narrándoles el acoso que sufrió la chef Betty por parte de sus excompañeros, los chefs Benito Molina y Adrián Herrera, los cuales la insultaban sin importar que ella se encontrara enfrente de ellos y pudiera escuchar los insultos que propinaban hacia su persona.

Y, aunque aseguró que fueron los dos chef que la trataron mal, Sola sólo habló del caso específico del chef Benito, quien denominaba a la chef Betty con insultos.

“La hacían llorar; el chef Benito Molina de repente decía unas palabrotas sobre la chef”, como “-Ay, ya llegó esta pendej***, gorda”, detalló el comentarista.



Foto: Instagram

Fue así que Puente destacó que la chef vivió un entorno muy ofensivo durante las primeras temporadas del reality, por lo mismo, el chef JoséRa aseguró que la última temporada de “MasterChef Celebrity”, la cual se emite en la actualidad, ha sido su favorita, ya que tanto él, como la chef Betty y el chef Pablo Albuerne han hecho una gran mancuerna y también debido a que Benito Molina y Adrián Herrera ya no forman parte del jurado.

melc