Cesia se corona como la gran ganadora de "La Academia"

Tras poco más de dos meses de feroz competencia, "La academia" llegó a su fin y en su última transmisión Cesia se coronó como la absoluta ganadora de la décimo tercera generación de este reality show.

Con más de mil millones de votos la joven se hizo acreedora a un millón de pesos, un contrato con Sony Music para grabar sus dos primeros sencillos de su carrera oficial como cantantes, además del cariño y la admiración del público

Tras escuchar su nombre, la guatemalteca no pudo evitar romper en llanto: "Estoy feliz, no tengo palbaras de lo agradecida que estoy. No tengo palabras. Gracias a la gente que me apoyó. Gracias por haber confiado en mí, gracias poir haber creído en mí. Los voy a llevar siempre en mi corazón", fueron sus primeras palabras ante la ovación de los críticos y el reconocimiento de sus compañeros.



Foto: Armando Pereda

Lee también: "Amparín" Serrano: así fue su paso por Flans

En segundo lugar fue para el sonorense Andrés, mientras que el tercer lugar se lo llevó Mar, quien era considerada como una de las favoritas para ganar este concurso. En cuarto lugar quedó el guatemalteco Nelson y en quinto la concursante más polémica de toda la generación, Rubí.

Académicos se suman a la gira de Cañaveral

Como otro de los importantes premios que recibieron los académicos, tres de ellos recibieron el honor de ser elegidos por la icónica agrupación Cañaveral como invitados especiales para su gira en conjunto con La Sonora Dinamita.

Minutos antes de anunciar al ganador, el líder de la agrupación, Emir Pabón reveló que Andrés y Nelson serán los finalistas que se sumarán al tour “Juntos por la cumbia”; sin embargo, como una sorpresa y reconocimiento especial por su talento y el trabajo que hizo en nombre de su hijo, el exparticipante y último eliminado de la competencia, Eduardo también fue invitado.

Lee también: Lola Cortés ignora a Paco de Miguel en “La academia” y desata críticas