En su quinto aniversario luctuoso, que se conmemora hoy, a Ricardo González Cepillín lo revive la tecnología.

Lo hace en un nuevo videoclip de “La brujita”, tema de los 70 en el que, gracias a la digitalización, el “Payasito de la tele” comparte pantalla con su nieto Ricardo Gonzalez III, Cepillín Jr.

“Están juntos y es bello ver de nuevo a mi papá ahí, es un buen momento”, dice Ricardo, hijo mayor de “Cepillín” y quien sigue su legado, a EL UNIVERSAL.

“La música de mi papá se sigue oyendo en Spotify, se siguen viendo sus videos en YouTube, en el canal oficial, lo más bonito es que los niños lo siguen viendo. Un día la hija adolescente de una mujer le respondió que sí lo conocía porque lo veía en TikTok”.

Pero el videoclip no será lo único nuevo que llegue, también se está estudiando la fecha para lanzar otro grabado en pandemia con el tema “El reguepato”, canción sobre un pato bailarín.

“Como el reggaetón habla de cosas léperas, se hizo esta que habla de cosas bonitas, grabamos el videoclip pero nunca salió, ahora estamos viendo el mejor momento”, apunta Ricardo.

Cepillín falleció el 8 de marzo de 2021 a los 75 años.

"El payasito de la tele" aparece en una nueva versión de “La brujita” al lado de su nieto, Ricardo González III. Foto: Ricardo González

Días antes había sido hospitalizado por un dolor de espalda y los estudios arrojaron que tenía cáncer. Había confianza en el tratamiento, pero su organismo no resistió y sufrió una insuficiencia cardiaca.

“Se vino abajo cuando le dijeron del cáncer y se derrumbó anímicamente. Cuando se internó tenía miedo de que fuera por Covid”, cuenta.

Holograma y bioserie

El intérprete de “La gallina co-co-uá” fue una de las figuras televisivas y de la música en los 70. Grabó 27 discos en los tres años que tuvo programa de tv, de los cuales se estima vendió 40 millones de copias.

Hace 20 años le dijo a su hijo mayor que sabía que no estaría toda la vida. Y entonces decidieron grabar un holograma que ahora se está subiendo en 4K.

Sigue habiendo interés de parte de productores de llevar a la pantalla la vida de su padre. Entre él y su mamá ya plasmaron la historia.

“Iría por el lado de la batalla de cualquier artista; mi papá decía que lo fácil era subirse al escenario, lo difícil era lo que hay detrás y eso es”.

También está pendiente un museo dedicado al ídolo.