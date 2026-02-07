Cuando los mexicanos celebran su cumpleaños, hay un invitado que nunca falta: Cepillín. A través de su versión de "Las Mañanitas", el llamado “payasito de la tele” ha formado parte de los recuerdos de muchas generaciones de niños y adultos, y este día hubiera cumplido 80 años de vida.

Ricardo González Gutiérrez nació un día como hoy, pero de 1946, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En diversas entrevistas, Cepillín compartió que fue un niño muy travieso, pero feliz, a pesar de haber nacido en una familia de escasos recursos y de padecer las estrictas correcciones de su padre.

Desde niño le gustó dibujar, pero sus padres no le permitieron realizar ninguna carrera artística. Incluso intentó ser futbolista profesional, aunque tampoco contó con su aprobación. Para darles gusto, decidió estudiar Odontología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, decisión que con el tiempo resultaría clave en su destino.

Durante su etapa universitaria, participó en campañas de higiene dental y decidió caracterizarse como payaso para evitar que los niños lloraran. La idea fue del actor Germán Robles, quien lo ayudó a crear el diseño del maquillaje. Estas cápsulas se transmitían por el Canal 12 de Monterrey (hoy Multimedios) y tuvieron tal aceptación que el arquitecto Héctor Benavides, ejecutivo de la televisora, le ofreció un espacio de lunes a viernes para un programa infantil, el cual se mantuvo al aire durante seis años.

El Último milagro que pidió Cepillín. Fototeca EL UNIVERSAL.

En 1977 decidió emigrar a la Ciudad de México para buscar una oportunidad en la televisión nacional. Sin embargo, vivió una mala experiencia con el conductor Raúl Velasco, quien le aseguró que no impulsaba nuevos talentos y lo sacó de Televisa. Cepillín regresó al día siguiente con un video de su trabajo, el cual llegó a manos de Emilio Azcárraga Milmo, quien le dio una oportunidad. Así nació "El Show de Cepillín", programa que se transmitió durante tres años y le dio proyección internacional en toda América Latina.

Paralelamente, grabó varios discos de los que surgieron éxitos como "La feria de Cepillín", "Tomás", "En un bosque de la China" y "La gallina co-co-ua", entre otros. Esto le permitió realizar shows privados, en los que, como confesó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, trabajó para todo tipo de personas, incluidos algunos de los capos más importantes de la delincuencia organizada de esa época.

En 1987 regresó a la televisión con el programa "Una sonrisa con Cepillín", transmitido los sábados por Canal 5, aunque sólo permaneció poco más de un año. Para 1990 volvió a Monterrey, donde encabezó "Súper sábados con Cepillín", proyecto en el que sus hijos Ricardo y Roberto comenzaron a trabajar a su lado.

Ricardo González "Cepillín". Foto: Archivo

Desde 1982 inició también el Circo de Cepillín, con el cual recorrió México y Latinoamérica. El ritmo de trabajo fue tan intenso que en 2005 sufrió un infarto mientras se encontraba en el estado de Puebla, del cual fue reanimado con un desfibrilador. Un año después sufrió un segundo infarto en su casa de Monterrey, lo que lo obligó a reducir su actividad laboral. En 2015 enfrentó un tercer ataque al corazón.

El “payasito de la tele” aseguró en varias entrevistas que, a pesar de haber ganado mucho dinero en su mejor etapa, no acumuló grandes riquezas. Ayudó a sus padres y hermanos a tener casa, pagar bodas y cubrir diversas necesidades, convencido de que no se llevaría nada al morir. Por ello, cuando comenzaron sus problemas de salud, destinó sus ahorros a su propio retiro.

El 27 de febrero de 2021 fue internado tras sufrir una caída que le provocó un fuerte dolor de espalda, por lo que requirió una cirugía en la columna vertebral. Durante el proceso médico se le detectó un cáncer vertebral avanzado, lo que deterioró rápidamente su salud. El 7 de marzo fue intubado y al día siguiente falleció a causa de un infarto agudo al miocardio. Su familia decidió cremar su cuerpo.

“Quiero que me recuerden como una persona de bien, como alguien que trató de no hacerle daño a nadie”, expresó Cepillín en el programa "El minuto que cambió mi destino".

