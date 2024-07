Celine Dion se prepara en secreto para su regreso a los escenarios, informan

Desde que Celine Dion fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida y tuvo que alejarse de los escenarios, ha expresado con firmeza que no permitirá que la enfermedad la derrote, y se esforzará al máximo para mantenerse estable.

Uno de los aspectos que más añora la famosa intérprete de "My Heart Will Go On" respecto a su carrera, es el sonido de los aplausos del público, un momento que podría estar cada vez más cerca.

Reportes de "US Son" indican que Dion se estaría preparando para su esperado regreso con espectáculos de 70 minutos en Las Vegas, después de cuatro años de ausencia debido a los espasmos severos que afectan su voz y cuerpo.

Celine Dion habló de su enfermedad y de su deseo de regresar a los escenarios.

Según fuentes cercanas, los shows tendrán lugar este otoño en el Resorts World Theatre, con un número limitado de eventos que supuestamente coincidirán con el Gran Premio de Las Vegas en noviembre.

Ante los síntomas recurrentes que enfrenta, la cantante también ha programado fechas alternativas por si surgiera algún problema durante las presentaciones. "Ha trabajado muy duro para recuperar su habilidad vocal y estar lista para actuaciones prolongadas", mencionó un informante.

La fuente detalló que volver a cantar sus éxitos ha sido un motivador clave en su proceso de rehabilitación vocal.

Dion ha comenzado con pequeñas sesiones musicales en casa con músicos y, tras ocho meses de terapia, ahora puede realizar interpretaciones consecutivas. Su determinación también cuenta con el respaldo de la promotora de conciertos AEG.

La última vez que Dion se presentó fue antes de la pandemia de Covid-19, durante su gira mundial Courage en Newark, Nueva Jersey, el 8 de marzo de 2020.

Recordemos que el síndrome de la persona rígida que padece es una condición progresiva sin cura conocida hasta ahora. En su documental "Soy Celine Dion", la estrella compartió cómo las restricciones vocales inicialmente le hacían sentir como si alguien presionara su garganta al cantar, lo que afectaba el sonido de su voz. "Es como si alguien te estuviera estrangulando. No puedes hablar más alto o más bajo", expresó Dion.

Céline Dion, cantante de 56 años, padece un trastorno extremadamente raro, conocido como el síndrome de la persona rígida. Foto: Amazon Prime