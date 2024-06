Céline Dion comparte un video en el que su cuerpo entra en crisis, por el raro síndrome que padece

Céline Dion fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida hace dos años y, ahora, está lista para compartir su experiencia a través de "I Am: Céline Dion", documental que se estrena hoy y muestra una de las crisis de espasmos prolongados que su cuerpo atraviesa como consecuencia de su enfermedad.

La cantante de 56 años ha sido muy abierta, compartiendo las dificultades que ha tenido que afrontar debido a el trastorno, clasificado como "extremadamente raro" que padece, sin embargo, nunca nos imaginamos que mostraría imágenes del preciso momento en que padece una crisis espasmódica.

En el tráiler de su documental, que llega a Prime Video este 25 de junio, la cantante es filmada durante una consulta médica en la que es invadida por dolorosos espasmos musculares, que son controlados luego de que el personal especializado le administra un aerosol nasal.

Durante la crisis, el dolor y desesperación de la intérprete canadiense es visible; queda evidenciada la incapacidad que tiene de poder controlar los movimientos de su cuerpo, mientras sus doctores la colocan en una posición más cómoda hasta que la medicina hace su efecto y, finalmente, puede sentarse erguidamente.

Céline Dion, cantante de 56 años, padece un trastorno extremadamente raro, conocido como el síndrome de la persona rígida. Foto: Amazon Prime

Tras este episodio, Céline reconoce frente a la cámara que, cada que se apodera de ella un espasmo que la inhabilita físicamente, experimenta sensación de mucha vergüenza con aquellas y aquellos con quienes se encuentra.

"Cada vez que sucede algo como esto, te hace sentir muy avergonzada y no sé cómo expresarlo, es sólo... ya sabes, como si no tuvieras control de ti misma", dijo.

Irene Taylor, la directora del documental, cuenta a "AP" que la escena del ataque de Dion dura 10 minutos, tiempo en que la soprano tardó en acicalarse.

También aclaró que, si siguió filmando, mientras la cantante experimentaba dolor fue porque estaba consciente de que había el suficiente personal médico para asistirla, pues de haber sido de otro modo, u en otro contexto, habría acudido a auxiliarla.

"Había varias personas en la sala y todos estaban capacitados para ayudarla, así que ella estaba en las mejores manos que podía estar; si necesitaran un par de manos extra, habría dejado caer mi micrófono y habría entrado para ayudarlos, sin lugar a dudas, pero decidí seguir filmando, sabiendo que no teníamos que usar las imágenes", explicó.

Dejó en claro que, en ese momento, contaba con la completa autorización de Dion para filmar lo que sucedía, pues en más de una ocasión le precisó que no le pidiera permiso para hacer las tomas que dieron forma al documental.

Taylor aseguró que, de hecho, cuando el espasmo prologando terminó, la cantante se mostró de buen humor y hasta bailó y cantó como si se encontrase en uno de sus espectáculos de convocación multitudinaria, momento que se dijo afortunada de presencia, pues reconoció que nunca ha acudido a un recital de la canadiense.

En 2022, Dion dio a conocer que fue diagnóstica con el síndrome de la persona rígida, un extraño trastorno, padecido por alrededor de 330 personas en Estados Unidos, población conformada por más de 335 millones de habitantes.

A pesar de su enfermedad, en declaraciones recientes, la cantante ha externado su deseo de seguir luchando para volver a los escenarios y hacer lo que mejor saber hacer; cantar.

"Todavía me veo bailando y cantando, siempre encuentro el plan "b" y el plan "c", ya sabes.. esa soy yo, si no puedo correr, caminaré, si no puedo caminar, gatearé, pero no me detendré, no pararé".

