Celebran de manera presencial Éxito SACM 2021

La sociedad de autores y compositores de México celebró de manera presencial, la entrega de reconocimientos Éxito SACM 2021, en donde por primera vez en la historia se le otorgó el máximo premio “Gran maestro”, a una mujer compositora.

Lolita de la Colina quien ha escrito un sinfín de letras como “Te voy a cambiar el nombre”, “La noche más linda del mundo”, “Qué más te puedo dar”, entre muchas más, y que han sido interpretadas por muchos artistas, se llevó la noche al ser homenajeada y galardonada con el premio, ahora llamado por primera vez, “Gran maestra”.

“Estoy muy emocionada por ser la única mujer que tiene esto hasta ahora, espero que surjan más, les deseo la mejor de las suertes porque para mí no ha sido nada fácil, de todas maneras, estoy muy agradecida con los cubanos, mi pareja proviene de Cuba, como mi primer interprete Olga Guillot, entonces, que más le puedo pedir a la vida, que seguir con esta pasión de escribir lo que siento y lo que pienso”, comentó la cantautora.



Fue Stephanie Salas quien subió al escenario y cantó “Ave María”, un tema compuesto por Lolita, mientras que Lupita D'Alessio cerró el emotivo homenaje cantando “Como tú” y “Aquí estoy yo”, temas de la compositora que se convirtieron en grandes éxitos en la voz de la Leona Dormida.

Durante la velada también se entregaron algunos reconocimientos a varios compositores por su trayectoria de 25 y 50 años, entre ellos Erik Rubín, quien agradeció a su familia por el apoyo incondicional que siempre le han dado.

“Para ustedes colegas, compañeros, esta es su noche, que lindo honrarlos, que felicidad ver a tanta gente que admiro y quiero tanto, ya hacía falta, mi familia que es lo más importante que tengo, mi pilar, y mi equipo, he tenido la oportunidad de trabajar con muchos de ustedes y espero que este año tengamos la oportunidad de hacer muchas más canciones, y que ¡viva la música!”, expresó Rubín.

Mientras que en la terna de Éxito SACM 2021, ganaron varios compositores, entre ellos Danna Paola, que fue reconocida por “Oye Pablo” y “Sodio”.

“La canción ‘Oye Pablo’ es una historia muy peculiar y creo que esta es la razón por la cual me gusta hacer música y escribir mucho, es el porque me gusta contar historias y poder tener aliados y amigos dentro de la industria, que te ayuden a transcribir tus emociones y experiencias, y poder seguir trascendiendo y para mí es un honor estar en esta noche…”, comentó Danna Paola.

En esta categoría también fue reconocido el compositor Roberto Cantoral por su tema “El triste”, que ha trascendido por varias generaciones en la voz de José José y fueron sus hijos Itatí Cantoral y Roberto Cantral Jr. quienes recogieron el premio.



“Es para mí un honor, mi hermano me invitó porque realmente él tendría que hablar más que yo, quiero agradecer a todos, estoy muy contenta de estar en este lugar tan hermoso, que yo desde niña escuché todo el tiempo, hablar de los autores, de los derechos de autor y del amor incondicional que le tenía a sus compañeros y pasado el tiempo todo lo que se ha logrado y volver a este espacio, en donde yo recuerdo que por ahí en el jardín escondí algo que nadie ha encontrado, porque vine desde niña y jugué miles de veces ahí y le hice fiestas a mis hijos, que ahora tienen 21 años y los conozco a todos ustedes a través de sus letras, canciones y de mi vida.

“Les agradezco a todos los autores de México y el mundo por hacernos felices todos los días y a todos los autores que ya no están con nosotros que Dios los bendiga, incluyendo a mi padre por sus obras que no mueren jamás”, expresó la actriz.

También fueron reconocidos los compositores que han sobresalido sin el apoyo de ninguna disquera en la categoría, Éxito independiente SACM 2021, en donde Vivir Quintana con su canción de protesta “Vivir sin miedo” que se ha convertido en un himno para el feminismo se llevó los honores.

“Muchas gracias a la Sociedad de Autores y Compositores de México por ser una casa para mí, hace unos años yo vine con mi guitarra a hacer una audición para un taller de composición popular precedido por Mónica Vélez y lo que más he aprendido aquí, es poder escribir con honestidad, con el corazón y con honorabilidad.

“Este premio se lo quiero agradecer a mis papás y hermanos, y a toda la gente que me ha apoyado, pero sobre todo a todas las mujeres que luchan, para todas las mujeres que no se cansan de decir un discurso para que sea escuchado, este premio va por ellas, y les digo de todo corazón que no vamos a parar de hacer canciones que tiemblen y que hagan que este estado nos volteé a ver, porque México debe muchísima justicia a las mujeres”, enfatizó.

Leer también: Los Tigres del Norte sueñan con fusión entre México y EU