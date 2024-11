El nombre de Cazzu sonó fuerte este fin de semana en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, lo corearon decenas de personas que asistieron a la entrega de premios Kids Choice Awards México 2024, y lo hicieron previo a que Ángela Aguilar, una de las conductoras de la ceremonia, cantara sobre el escenario.

El momento fue difícil para la hija de Pepe Aguilar, quien pidió un alto al hate y al ciberbullying que ha vivido su hija desde que se destapó su relación con Christian Nodal, expareja de la trapera Cazzu, con quien tiene una hija de un año de edad llamada Inti.

El destape del romance entre Ángela y Christian propició una ola de hate hacia la pareja y una empatía hacia Cazzu que ha ido en aumento, sobre todo después de que hace unas semanas la argentina hablara por primera vez, y de manera abierta, sobre lo dolorosa que fue su separación de Nodal.

En esa ocasión, Julieta Emilia Cazzuchelli, verdadero nombre de Cazzu, dejó claro que ella no estaba enterada de la relación entre Ángela y Christian como la cantante de regional mexicano lo aseguró y contradijo a Aguilar al decir que sí se rompieron varios corazones tras su separación con el cantante.

Después de estas declaraciones de Cazzu, la imagen de Ángela sobre todo, se ha visto muy afectada, desprestigiada, pues los ataques por su proceder ya no sólo se encuentran en redes, sino que han traspasado la pantalla y se han escuchado en un evento en vivo.

Cazzu reaparece en redes

Cazzu ha sido muy cautelosa con sus apariciones en redes desde que el 23 de mayo se hizo pública su separación de Christian Nodal, con quien llevaba casi dos años en pareja y recién había nacido su hija Inti.

La argentina ha sido clara al decir que no ha sido fácil reconstruirse luego de su su vida cambiara "de la noche a la mañana", y tuviera que mudarse de casa, maternar y vivir el duelo de una separación mientras su ex Nodal no sólo anunciaba un nuevo romance, sino que preparaba su boda.

Cazzu alista su regreso musical y con ello se prepara para tener la mejor condición sobre el escenario, por lo que en redes de sus grupos de fans se publicó un video en el que aparece preparándose en un centro de entrenamiento físico y mental para bailarines.

Cazzu reaparece en redes ejercitándose. Prepara su regreso a los escenarios.

La trapera, sonriente, hace varios ejercicios con el tema de "Jefa", como la llaman sus fans que añoran que su artista anuncie formalmente su regreso a los escenarios, de donde se alejó desde que debutó como mamá en septiembre de 2023.

Cazzu confesó que sus amigas fueron una gran contención tras su separación de Nodal. Alista su reaparición musical y se prepara física y mentalmente.

"Amo su fortaleza, es una guerrera". "Todas sabemos lo que se viene". "La mejor terapia hermosa Cazzu así se hace". "Eso mi niña hermosa, así así duro en el GYM. Dios te guarde, qué mejor que trabajar el cuerpo", se lee entre los comentarios que elogian a la cantante de 30 años.





rad