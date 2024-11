Esta tarde Cazzu sorprendió al mundo entero al, por primera vez, hablar sobre su polémica separación de Christian Nodal y el actual matrimonio de éste con Ángela Aguilar.

En entrevista para el podcast "PLP", la argentina reveló algunos detalles hasta ahora desconocidos, como que fue el mexicano quien decidió dar por terminada su relación, y dejó entrever que su ahora expareja llevó una doble vida, pues tanto él como su actual esposa han asegurado que, al momento de hacer público su romance, ya llevaban un tiempo juntos.

Las palabras de Julieta (nombre real de la trapera) no fueron del agrado del artista, por lo que, a través de una transmisión en vivo, salió en defensa de su amada y aclaró algunas situaciones.









Antes que cualquier otra cosa, Nodal negó tajantemente que, durante el tiempo que estuvo con Cazzu, haya mantenido una relación con Ángela o cualquier otra mujer, por lo que exigió respeto para su esposa:

"De mi esposa no van a andar hablando así. Ella no es nada de lo que ustedes creen. Jamás fue mi amante, (yo) jamás fui infiel, jamás le haría eso a Ju… jamás se lo hice", dijo.

Asimismo, afirmó que tras separarse de la madre de Inti, y para evitar cualquier malentendido, él mismo le informó sobre su deseo salir con alguien más: "A ella se le avisó: 'ya no siento amor, ya se terminó'. Le dije saquemos un comunicado porque quiero salir con alguien más y es bastante público. Y así fue, lanzamos el comunicado y al día siguiente salió la foto (con Ángela)".





Apoyando la versión de Ángela, Nodal precisó que la trapera siempre supo que la hija de Pepe Aguilar era su nueva pareja; incluso, llegó a solicitarle su ayuda pues no quería que los chismes los rodearan, pero ella se negó: "Ella sabía que estaba con Ángela, yo le pedí: 'oye puedes salir a decir que no fui infiel', y ella me dijo: 'no, porque yo no estoy segura'. Esperaba una cordialidad",

El intérprete de "Botella tras botella" lamentó que esta historia llegara a hacerse de dominio público y ante las críticas que ya ha comenzado a recibir, puso las manos al fuego por su esposa.

"Yo quería que esta historia no fuera pública, pero ya está… Julieta lo habló. Mi esposa ha sido un mujerón. Me ha respetado a mí, ha respetado a Julieta; me ha asesorado incluso, para llevar mejor las cosas para Inti. Ella no tuvo la culpa", agregó.

Por si fuera poco, reprobó la actitud que muchos de sus detractores han estado tomando, y es que, recordó que al inicio de su relación con Cazzu, la misma gente que ahora la defiende, llegó a atacarla y compararla con Belinda, otra de sus exparejas.

"Esto no es nuevo. No vengan con doble moral, cuando lo mismo que están haciendo ahorita lo hicieron antes. Aquí no hay ninguna pobrecita, no hay víctimas… las cosas fueron claras y se dijeron a la cara".

Por último aclaró que no piensa volver a tocar este tema y aunque refrendó el cariño y respeto que siente por la madre de su hija, defendió su matrimonio y la felicidad que ha conseguido al lado de su esposa:

"Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. No voy a volver a hablar del tema… jamás le fui infiel a Julieta, tengo los mensajes donde se le avisó que yo estaba con Ángela, mi consciencia está limpia", finalizó.

