Cansada de los rumores y mentiras que se han dicho a raíz de su separación con Christian Nodal, Cazzu decidió romper el silencio y hablar, por primera y única vez, de este doloroso momento de su vida.

Fue durante una entrevista que concedió al podcast "PLP" que la tapera argentina abrió su corazón y no sólo dio los motivos de su truene, sino que, echó abajo la versión que Ángela Aguilar había dado a los medios y en la que aseguraba que todos los involucrados en su historia de amor con Christian, incluyendo a Cazzu, estaban al tanto del romance que sostenían.

Aunque en un primer adelanto pudimos ver a la "Nena trampa" desmentir a la esposa a Nodal, en la charla completa, que fue publicada hace un par de horas, dio más detalles al respecto; como que se enteró que el papá de su hija tenía una nueva pareja, al mismo tiempo que el resto del mundo lo hacía.





Cazzu reveló que la decisión de poner fin a su noviazgo fue del mexicano, incluso, reveló que llegó a preguntarle si había otra persona en su vida, pero éste simplemente lo negó:

“Cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta: ‘¿hay alguien más?’ y la respuesta fue no. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que todo el mundo, que fue a través de los mismos medios que fueron las redes".

Lo más grave de la situación, explicó, es que las recientes declaraciones de Ángela le confirman que la historia que le fue contada a ella es mucho peor de lo que se había imaginado, pues si Nodal y Ángela ya tenían tiempo juntos, eso quiere decir que hubo una infidelidad de por medio.

“Ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía, una historia donde ellos están juntos muchos meses antes de lo que se sabe. Yo le digo que eso no es cierto, no tenía conocimiento. (Eso) quiere decir que se estaba llevando una especie de doble vida; quién sabe en qué situación... si yo estaba embarazada, si yo acaba de parir. La historia se convirtió en una muchísimo peor", agregó.

"Sufrí muchísimo", confiesa Cazzu

La argentina también respondió a las aseveraciones de la hija de Pepe Aguilar, en las que insinuó que Cazzu no es una víctima y que ni ella ni su ahora esposo le rompieron el corazón a nadie.

Visiblemente molesta, Julieta (su nombre real) confesó que si ahora está hablando es porque se sintió obligada a marcar límites, pues ni su ex ni la nueva esposa tienen derecho alguno de hablar de ella y mucho menos de sus sentimientos.

"Este es un tema tan doloroso que me hubiera gustado nunca tener que decir nada, pero se habló de mis sentimientos, se dijo que no se rompió un corazón y que nadie sufrió; yo sufrí muchísimo y se rompió más que un corazón... se rompieron muchos corazones y fue un proceso muy doloroso".

Por último, la intérprete de "Nada" mandó un mensaje al padre de su hija y sobre todo a Ángela con la única intención de que ellos correspondan a la prudencia y respeto con los que ella ha manejado esta situación.

"Jamás estorbé, yo respeté y quisiera de alguna forma que se me retribuya, porque yo no hice nada mal y no hice nada a nadie. Este es mi límite. No mientan sobre mí, no hablen de mis sentimientos y no hablen más de m{i, por favor. Si no es por mi, háganlo por mi hija", finalizó.









