Cazzu se corona como la reina de las transparencias con estos 4 looks con los que enamoró a Christian Nodal

Cazzu se ha vuelto más que popular en el país. Y si bien su romance con Christian Nodal ayudó mucho para que así fuera, lo cierto es que la trapera argentina es dueña de su propia carrera. Su talento la ha llevado a la cima, aunque no es lo único con lo que ha conquistado a su público y a su amor.

Lee también: Nodal: el destino que habría elegido para pasar sus vacaciones junto a su novia Cazzu

Es que Cazzu tiene una particular y llamativa forma de vestirse. No hay lugar a donde vaya donde sus looks no acaparen toda la atención. Incluso esto le ha valido muchas veces las críticas de los ciudadanos mexicanos que no están acostumbrados a las excentricidades de la argentina. Lo que no se puede negar es que tiene la habilidad para cambiar sus estilos y siempre deslumbrar.

Christian Nodal cae rendido a sus pies cada vez que la ve aparecer. Ni hablar cuando incluye en sus elecciones de vestuario las transparencias. Incluso ya hay quienes la consideran una “reina” en la materia ya que lucir con estos outfits no es para cualquiera. Sin embargo, la trapera es capaz de verse sensual y elegante enfundada con este tipo de prendas. Repasemos.

Lee también: Eduin Caz: ¿Quién fue su mejor amigo que falleció y el vocalista de Grupo Firme homenajeó con un tatuaje?

El 4 de julio de este año Cazzu voló la red. Con un crop top transparente en la gama de los negros y unas llamas rojas consiguió casi dos millones de corazones en su caja de Instagram. Ella se tomó varias selfies con el outfit elegido y posó frente a un espejo.



El segundo look con transparencias de Cazzu en generar miles de reacciones fue el que estrenó el 25 de mayo. Ella se calzó un diminuto body de cuero negro bajo un ajustado vestido transparente de tajo al costado. “Yo te prometo eto, que esta noche en la cama haremos el mejor dueto”, escribió como epígrafe del carrete.



Pero con anterioridad, la novia de Christian Nodal había sido más atrevida aún. Su puso un micro vestido de tul con el que dejó al descubierto la lencería de transparencias. También provocó la reacción de miles de internautas y casi alcanzó los 2 millones de likes en su cuenta de Instagram.



Para coronar sus 4 looks más exitosos, Cazzu volvió a apostar al tul como vestimenta. Esta vez llevó debajo ropa interior en la gama de los rosas y el naranja con diseños en negro. “Eres la Miley Cyrus latina”, apuntó una de sus seguidoras en las redes sociales.