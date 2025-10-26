París.— A sus 80 años recién cumplidos, Carmen Maura, la primera gran musa de Pedro Almodóvar y una de las actrices más emblemáticas del cine español, mantiene intacto su idilio con la cámara.

“Es la única cosa que se me da súper bien”, dice con ironía.

Con cuatro premios Goya y una filmografía que abarca títulos esenciales como Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), ¡Ay, Carmela! (1990), Maura conserva el humor y la energía que marcaron a toda una generación. Recién terminó tres largometrajes y asegura que la edad no será impedimento para seguir “como una loca”.

En Vieja loca, del argentino Martín Mauregui, incursiona por primera vez en el terror; en La cuidadora, vuelve a colaborar con Álex de la Iglesia; y en Calle Málaga, de Maryam Touzani, se desnuda por primera vez frente a la cámara.

“Hace cinco años habría dicho que no, pero ahora todo me da igual”, confiesa divertida.

Reconoce que envejecer es duro, aunque intenta verle el lado amable: “El sentido del humor me sale sin querer... eso me sale del alma”.

Su historia, claro, está ligada a Pedro Almodóvar, con quien filmó Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980), La ley del deseo (1987) y Volver (2006).

"Fue una escuela, un máster", reconoce. "No creo que volvamos a trabajar juntos; él tiene a todas las actrices del mundo deseando hacerlo, y yo ya hice muchas películas con él", añade.