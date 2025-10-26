Más Información

Robo en el Louvre y el nuevo disco de Rosalía, en los memes de la semana

Robo en el Louvre y el nuevo disco de Rosalía, en los memes de la semana

"El colapso ecológico ya está en marcha": entrevista a Flavia Broffoni

"El colapso ecológico ya está en marcha": entrevista a Flavia Broffoni

La incongruencia sobre el ambiente

La incongruencia sobre el ambiente

En defensa de Andréi Platónov

En defensa de Andréi Platónov

Cuba en sus letras: "Absurdo tropical desdichado y a la vez literariamente delicioso"

Cuba en sus letras: "Absurdo tropical desdichado y a la vez literariamente delicioso"

Del Festival Internacional de Santa Lucía y su Traviata, por Lázaro Azar

Del Festival Internacional de Santa Lucía y su Traviata, por Lázaro Azar

París.— A sus 80 años recién cumplidos, Carmen Maura, la primera gran musa de Pedro Almodóvar y una de las actrices más emblemáticas del cine español, mantiene intacto su idilio con la cámara.

“Es la única cosa que se me da súper bien”, dice con ironía.

Con cuatro premios Goya y una filmografía que abarca títulos esenciales como Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), ¡Ay, Carmela! (1990), Maura conserva el humor y la energía que marcaron a toda una generación. Recién terminó tres largometrajes y asegura que la edad no será impedimento para seguir “como una loca”.

En Vieja loca, del argentino Martín Mauregui, incursiona por primera vez en el terror; en La cuidadora, vuelve a colaborar con Álex de la Iglesia; y en Calle Málaga, de Maryam Touzani, se desnuda por primera vez frente a la cámara.

“Hace cinco años habría dicho que no, pero ahora todo me da igual”, confiesa divertida.

Reconoce que envejecer es duro, aunque intenta verle el lado amable: “El sentido del humor me sale sin querer... eso me sale del alma”.

Su historia, claro, está ligada a Pedro Almodóvar, con quien filmó Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980), La ley del deseo (1987) y Volver (2006).

“Fue una escuela, un máster”, reconoce. “No creo que volvamos a trabajar juntos; él tiene a todas las actrices del mundo deseando hacerlo, y yo ya hice muchas películas con él”, añade. AFP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Fan le roba beso a Christian Nodal y redes estallan: “Si se lo quitas a Ángela Aguilar, no nos enojamos”. Foto: Tomada de TikTok @alejandradelacruz1 / AFP

Fan le roba beso a Christian Nodal y redes estallan: “Si se lo quitas a Ángela Aguilar, no nos enojamos”

“Harry sí, Meghan no”: la firme decisión de Kate Middleton sacude a la familia real. Foto: (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) / (Samir Hussein/Pool Photo via AP) / AFP (Photo by Michael loccisano /

“Harry sí, Meghan no”: la firme decisión de Kate Middleton sacude a la familia real

Jennifer Lopez intenta todo, hasta la brujería, para reconquistar a Ben Affleck, revelan fuentes. Foto: Slaven Vlasic / AFP / Evan Agostini/ AP

Jennifer Lopez intenta todo, hasta la brujería, para reconquistar a Ben Affleck, revelan fuentes

Fans reclaman a Julión Álvarez por cantar con Nodal y Ángela Aguilar en palenque Foto: Captura de pantalla /TikTok

Fans reclaman a Julión Álvarez por cantar con Christian Nodal y Ángela Aguilar en palenque: “No, ahí no Julión"

Alessandra Ambrosio. Foto: EFE

Alessandra Ambrosio se une a la tendencia sin pantalón y desata glamour en Nueva York

[Publicidad]