Carlos Trejo reacciona a la golpiza que recibió Alfredo Adame: "No me sorprende"

El cazafantasmas Carlos Trejo dio su opinión acerca de los golpes que recibió el actor Alfredo Adame, con quien ha sostenido discusiones públicas por diferencias personales.

Esta mañana, Aame reportó en sus redes sociales que, según sus palabras, fue “víctima colateral de un asunto muy delicado donde desgraciadamente falleció un agente de la policía”. Según la información que se han dado a conocer, en la esquina de su casa un grupo de delincuentes tuvo una riña con algunos agentes de policía por lo que Adame se acercó para ayudar, pero fue golpeado sin motivo alguno por otras personas, aparentemente amigos de los delincuentes.

La golpiza que recibió, dice Trejo, aunque no puede asegurar nada, podría ser el resultado de las malas relaciones y “negocios turbios” que Adame ha establecido durante años.

“No me sorprende yo lo vine diciendo desde hace mucho tiempo y muchos medios se lo pasaron por el arco del triunfo, que el tipo tenía varias denuncias por cuestiones de lavado de dinero eso ya lo sabemos y ya lo había yo dicho, él tenía muchas actas levantadas”, expresó Trejo en entrevista a EL UNIVERSAL.

El investigador paranormal, quien desde hace varios años ha sostenido un pleito con el actor, luego de que este último lo llamara mentiroso y fantoche, considera que la presencia de Adame en dicho evento catastrófico no fue una casualidad.

“Se me hace muy raro que hayan estado estas personas afuera de la casa de este tipejo cuando ya todo mundo habíamos denunciado que este tipo tenía algunos negocios sucios e inclusive tiene varias denuncias de lavado de dinero”, señaló Trejo en entrevista.

Además Carlos considera que este accidente se pudo evitar si las instancias correspondientes hubieran dado seguimiento a las denuncias que, asegura, Alfredo tiene en su contra, incluidas algunas acusaciones de su parte, donde señalan al también empresario por fraude.

“A mí me llama mucho la atención que un carro estaba afuera de su casa, pasó una patrulla, a estos tipos los ven armados y de repente el patrullero se acerca a ver de qué se trata, según lo que he leído, y de repente resulta que mataron al policía y que hubo otras personas heridas, se me hace muy raro su cuento”, dijo.

“No entiendo en qué momento las autoridades se perdieron de esto, pero es algo que era ya para que lo hubieran evitado”, agregó.

